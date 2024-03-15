Bitcoin sert atak yaptı, kritik eşiğin üzerinde! BTC 100 bin dolara mı koşuyor?

ETF onayıyla rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, 74 bin dolar eşiğinden sert düşmüştü. Kâr satışlarının yaşandığı Bitcoin, 66 bin doların altına düştükten sonra sert yükseldi. Bitcoin, akşam saatlerinde 70 bin dolar eşiğini hızla aştı. Uzmanlar kritik eşiğin üzerinde durması durumunda 100 bin dolara işaret etti.

Amiral kripto para birimi Bitcoin tarihi yükselişini sürdürüyor. Halwing öncesinde Kasım 2021’de gördüğü 69 bin 275 dolar seviyesini aşarak yatırımcısını sevindiren Bitcoin, son günlerde kâr satışlarıyla dalgalı seyir izliyor. Bugün gün içinde 66 bin doların altına kadar inen Bitcoin, sert yükselişle yeniden 70 bin dolar eşiğinin üzerine çıktı.

BITCOIN KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNDE

Açılışta 72 bin dolar seviyesinden hızla düşüşe geçen Bitcoin, akşam saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Amiral kripto para kapanışta 70 bin doların üzerine çıkarak 70.400 doları gördü.

Bitcoin daha sonra 70 bin dolar bandında fiyatlanmaya devam etti.

BITCOIN'DE 100 BİN DOLAR TAHMİNİ

FxPro Kıdemli Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin'de olası düzeltmelere karşı tahminde bulundu. Bitcoin'in 65 bin dolar eşiğinde tutunamaması durumunda 60 bin dolar seviyesinin görülebileceğini söyleyen Kuptsikevich, 70 bin dolar üzerinde ise yeni rekora işaret etti. Kuptsikevich, BTC’nin kendisini 70 bin doların üzerine tekrar atması durumunda, 100 bin dolar için kapının aralanacağını belirtti.