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Bitcoin uçuşa geçti! Uzman isim "zirve denemesi" dedi: 115 bin dolar olabilir

Kaynak: Dış Haberler
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Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Bitcoin son 5 haftada %40'lık yükselişle 110 bin dolar seviyesine yaklaştı. Uzmanlar, 100 bin doların önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtirken, bu seviyenin korunması halinde 115 bin doların hedeflenebileceğini ifade etti.

Bitcoin piyasasında son günlerde dalgalı bir seyir izleniyor. Ancak son düşüşe rağmen genel görünüm hâlâ pozitif. Yaklaşık 5 haftada yüzde 40 oranında yükselen Bitcoin, şu sıralar 110 bin dolar seviyesinin hemen altında yatay hareket ediyor.

Bitcoin uçuşa geçti! Uzman isim "zirve denemesi" dedi: 115 bin dolar olabilir - 1. Resim

YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR

Kripto piyasası hakkında analizler yayımlayan FX Empire’dan edinilen bilgilere göre, 110 bin dolar seviyesi, geçmişte fiyatın iki kez zirve yapıp sert düştüğü bir bölge olması nedeniyle yatırımcıların dikkatle izlediği bir eşik. Uzmanlara göre bu kadar hızlı yükselişin ardından piyasada bir süre durulma ve kar realizasyonu yaşanması normal.

Kısa vadede olası geri çekilmelerde, 50 günlük hareketli ortalama ve 100 bin dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece, genel yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.

115 BİN DOLAR HEDEFİ

Kıdemli Finansal Analist Christoper Lewis, Bitcoin’in bu süreci sindirdikten sonra yeni bir zirve denemesiyle 115 bin doları hedefleyebileceğini belirtti.

Ancak 100 bin doların altına inilmesi durumunda, 90 bin dolar ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölge yeni destek noktası olarak takip edilecek. Genel beklenti ise zamanla yukarı yönlü hareketin yeniden ivme kazanacağı yönünde.

Bitcoin uçuşa geçti! Uzman isim "zirve denemesi" dedi: 115 bin dolar olabilir - 2. Resim

BİTCOİN NE KADAR? 

Tradingview'ın paylaştığı anlık grafiğe göre, BTC'nin fiyatı 04.06.2025, akşam saat 18.25, itibarıyla 105 bin 457 dolar (4 milyon 125 bin 889 TL)

Kaynak: Dış Haberler

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