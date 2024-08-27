Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bitlis'e dev iplik yatırımı! Kiler 85 milyon dolara fabrika kurdu

Bitlis'e dev iplik yatırımı! Kiler 85 milyon dolara fabrika kurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitlis&#039;e dev iplik yatırımı! Kiler 85 milyon dolara fabrika kurdu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kiler Holding tarafından 85 milyon dolar yatırımla Bitlis’te hayata geçirilen “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

60 bin 631 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 200 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesis, enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden elde edecek. Tek çatı altında Türkiye’nin en büyük iplik üretim tesisi olma özelliğine sahip tesis, yüzde 65 kadın çalışan oranıyla da Bitlis’in istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Kiler İplik Fabrikası açılışında konuşan Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler “Üretimde kullanılacak pamuğu Ege ve Çukurova’dan temin ederek, pamuk çiftçisine yıllık 48 milyon dolar katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro sağlama öngörümüzle yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkisi olacağını değerlendiriliyoruz” dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında açılan Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesinde verdikleri sözü tutmaya devam ettiklerini hatırlatan Vahit Kiler şu ifadelerde bulundu: Rahmetli babamız Hikmet Kiler adına yaptırdığımız okulun açılışında Sayın Cumhurbaşkanı’mıza verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesinden üniversiteye giren bütün öğrencilerimize eğitimleri sürecinde burs veriyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca mezun olduklarında; istedikleri takdirde grup şirketlerimizde işlerinin hazır olduğunu da biliyorlar.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Influencer'a reklam kıskacı! 6,3 milyon TL ceza yedilerİslamiyet'e muhalifler! 28 Şubat zihniyeti medyada devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Influencer'a reklam kıskacı! 6,3 milyon TL ceza yediler - Ekonomi6,3 milyon TL ceza yedilerÜreticilerden kontrol çağrısı! Arıcılıkta akraba kolonisi son bulsun - EkonomiArıcılıkta akraba kolonisi son bulsun2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de! Artık herkes ilan veremeyecek - Ekonomi2. el otomobil satışında yeni düzenlemePetrolün ateşi yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam yolda - EkonomiAkaryakıt fiyatlarına zam yoldaGram 2760 TL’yi gördü! Altın haftaya rekorla başladı  - EkonomiAltın haftaya rekorla başladı Güzeldere Tüneli'nde son durum... 40 dakikalık yol 6 dakikaya düşüyor... Açılış tarihine günler kaldı - Ekonomi40 dakikalık süreyi 6 dakikaya düşürecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...