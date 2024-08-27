Bitlis'e dev iplik yatırımı! Kiler 85 milyon dolara fabrika kurdu

Kiler Holding tarafından 85 milyon dolar yatırımla Bitlis’te hayata geçirilen “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

60 bin 631 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 200 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesis, enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden elde edecek. Tek çatı altında Türkiye’nin en büyük iplik üretim tesisi olma özelliğine sahip tesis, yüzde 65 kadın çalışan oranıyla da Bitlis’in istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Kiler İplik Fabrikası açılışında konuşan Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler “Üretimde kullanılacak pamuğu Ege ve Çukurova’dan temin ederek, pamuk çiftçisine yıllık 48 milyon dolar katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro sağlama öngörümüzle yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkisi olacağını değerlendiriliyoruz” dedi.

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Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında açılan Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesinde verdikleri sözü tutmaya devam ettiklerini hatırlatan Vahit Kiler şu ifadelerde bulundu: Rahmetli babamız Hikmet Kiler adına yaptırdığımız okulun açılışında Sayın Cumhurbaşkanı’mıza verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesinden üniversiteye giren bütün öğrencilerimize eğitimleri sürecinde burs veriyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca mezun olduklarında; istedikleri takdirde grup şirketlerimizde işlerinin hazır olduğunu da biliyorlar.