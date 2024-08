Üreticilerden kontrol çağrısı! Arıcılıkta akraba kolonisi son bulsun

Tarım Bakanlığı, bitkisel üretimde planlı döneme geçmeye hazırlanırken, bal üreticileri de bitki çeşitliliği, arı popülasyonu, verimlilik, bitki dönemi gibi verilerin toplanıp arıcı göçünün buna göre sağlanmasını talep ediyor...

CANAN ERASLAN'IN HABERİ- Türkiye’de her geçen gün arı, bal kıymeti daha çok biliniyor. Son yıllarda bitki florasındaki değişiklik ve kuraklık gibi sebepler bitkisel üretimi azaltırken, bal üretimi de bu azalmadan olumsuz etkilendi. Ülkedeki ‘arıcı’larla çalışan bal üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığından planlı üretime balı da dahil etmesini talep etti. Dünyadaki bitki üretiminin dörtte üçünde arı etkisini bilen kişi sayısının arttığını, arıya bakışın birkaç yıl öncesine göre bile çok farklılaştığını söyleyen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, dünya ikincisi olduğumuz bu üründe ‘acilen’ planlı üretime geçilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’de bal üretimi için uygun 500’den fazla endemik bitki olduğunu, bu bitkilerin bulunduğu bölgelere arıcı göçünün Tarım Bakanlığı tarafından koordine edilmesi gerektiğini söyleyen Can Sezen “İklim değişikliği sebebiyle mevsimler kaydı. Mesela narenciye için mayıstan nisana gelindi. Ayçiçeğinde temmuz sonundan haziran ayına gelen bir zaman dilimi var. Planlama şart, çünkü yapılmadığında verimlilik düşüyor” dedi.

17 KİLOGRAMDAN 12’YE...

İklim krizi sebebiyle nektarın azaldığını, ancak bu azalmaya rağmen bir bölgeye aynı sayıda kovan götürüldüğünde verimin düştüğünü, bugün de bu durumun yaşandığını söyleyen Sezen “Ülkemizde üretim 110 bin ton. Arı sayısı artıyor, arıcı sayısı artıyor ve kovan başına verimlilik düşüşü toplamda çok dikkat çekmiyor. Bugün sorun değil gibi görünse de sonraki yılların planlanması için kafa yorulmalı. Dünyadaki 24-25 arı türünün 5-6’sı bizde. Çok şanslıyız ama dediğim gibi planlama şart. 100 arıcının gittiği yere 1.000 arıcı giderse verimlilik olmuyor. Bir arıcı gidiyor, amiyene tabirle söyleyeyim ‘amcaoğlu sen gel, dayıoğlu sen de gel’ diye çağırıyor ama verimlilik düşüyor. Ayrıca bitki örtüsü, ilaçlama dönemi, kullanılan ilaçlar bilinçli seçilmeli. Bu koordinasyonu da bakanlık ve ilgili kuruluşlar yapmalı” diye konuştu. Arı için en büyük tehlikenin yangınlar ve ilaç kullanımı olduğunu söyleyen Sezen “Arıyı korumamız, yeni rotalar belirlememiz gerekiyor. Dünyada arıların pestisit kalıntısına bulaşmaması için çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

ARIYI YAŞATMAMIZ ŞART

Dünyadaki bitki çeşitliliğinin dörtte üçünün arılarla mümkün olması sebebiyle “Arı yoksa hayat yok” gerçeğinin anlaşıldığını söyleyen Can Sezen, şöyle devam etti: Bilinçlendirme çalışmasını sürdürüyoruz. Su azalıyor, nehirler kuruyor, bitki florası değişiyor ama en önemlisi ilaçlama. Bilinçsizce yapılınca toplu arı ölümleri oluyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile çalışma yaptık. Devam edeceğiz. Bilinçlendirme ile 400 yeni arıcı oluşmasını sağladık. Arının devamlılığını sağlamak zorundayız.

VARİLLE BAL SATIŞI BİTSİN

Can Sezen: Türkiye, zeytinyağında olduğu gibi balı da varille satıyor ve katma değerinin zenginliğinden yararlanamıyor. 110 bin tonluk üretimin 11-12 bin tonu ihraç ediliyor ama markalı değil. Biz yarışmalardan hep ödülle dönüyoruz ama varille satıyoruz, kilosu 3-4 dolara. Halbuki propolis üretsek, balın değerini anlatsak, ambalajlı ve markalı satsak, bu değeri gerçek değerinde satmış oluruz.

ABD PARAYLA ARICI ÇAĞIRIYOR

Ülkemizde çiftçiler arının bitkiye zarar verdiğini düşünürken, ABD’de çiftçiler arıcılara para vererek tarlasına davet ediyor. Çünkü verim artışı sağlıyor. Badem bahçelerinde arı sayesinde yüzde 50 verim artışı oluyor. Orada çiftçi daha bahçesini kurarken arı popülasyonu için planlama yapıyor.

BALIN SAHTESİNİ KİMSE ANLAYAMAZ

Bal, hile ve hurdanın en fazla olduğu ürünlerden. Maliyetin altında satış halinde sahtecilik şüphesi uyansa da şimdi sahteciler de en az arıcılar kadar uğraş veriyor. Bunu da şöyle anlatıyor Can Sezen: Biz ilacı, katkıyı, sahteyi anlamak için araştırma yaparken sahteciler de çalışıyor. Hile ve hurdayı yapan, bunun yakalanmaması için teknolojiden faydalanıyor. Rengiyle, kokusuyla anlamak mümkün değil. Bildiğiniz markayı alacaksınız, şüphelendiğinizde 174’ü arayıp bakanlığın incelemesine bırakacaksınız. Yoksa sünerse şöyle olur, top top durursa böyle olur gibi iddialar gerçek değil.

ORMAN YANDI ÇAM BALI BİTTİ

Ülkemizde çok bilinenler dışında anason balı, Peygamber çiçeği balı, akşır balı, meşe balı, yonca balı, üçgül balı, pamuk balı, tütsü balı gibi birçok çeşit bulunuyor. Çam balı ise yangınlar sebebiyle çam ağacında bulunan Patara böceğinin reçinesinden elde ediliyor. Çam yandı, Patara böceği ölünce reçine üretemedi, çam balı azaldı. Son 2-3 yıldır kısıtlı miktarda üretilebiliyor.

BAL VE ARI HAKKINDA ÇOK BİLİNMEYEN GERÇEKLER