Borsa kritik seviyeye yaklaştı! BİST100 nereye? İşte en çok düşen hisseler

Borsada son dakika! BİST100 haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayarak 9828’den kapandı. Yüksek faiz baskısı ve beklenti altında kalan ekonomik verilerin moralleri bozulduğu borsada, 9700 kritik destek olarak öne çıkıyor. “Kara pazartesi” sonrası borsada Yapı Kredi, İş Bankası, TOFAŞ, Kardemir, Koç Holding, Ereğli gibi büyük hisselerin, %10’un üzerinde gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9828 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, geçen haftaki “kara pazartesi” şokuyla birlikte 6 işlem gününde %6,15 geriledi. Bu süreçte borsada zaman zaman toparlanma çabası gerçekleşse de endeksin 10.000 seviyesi üzerinde kalıcı olamadığı görüldü.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT

Borsanın “birinci ligi” olarak bilinen BİST30 kapsamındaki şirketlerde bile, endeksten daha hızlı değer kayıpları dikkatlerden kaçmadı. Bankacılık ve Holding sektör hisseleri başta olmak üzere, Otomotiv ve Demir Çelik gibi işlem hacmi yüksek sektörlerde de dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

5 Ağustos’ta “kara pazartesi” ile başlayan son 6 işlem gününde BİST30 kapsamında en çok gerileyen hisseler şöyle sıralandı:

Kontrolmatik: 48,32 (%-18.79)

ASTOR Enerji: 76,95 (%-15.81)

Yapı Kredi: 27,20 (%-12.82)

İş Bankası: 13,08 (%-11.98)

TOFAŞ: 230,50 (%-11.85)

Kardemir D: 25,96 (%-11.52)

Koç Holding: 186,20 (%-10.82)

Ereğli Demir Çelik: 49,32 (%-10.41)

Akbank: 54,20 (%-9.97)

Borusan: 375,75 (%-9.95)

BORSA NEDEN GERİLİYOR?

Yüksek faiz ortamı şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor ve satışları düşürerek ciroları olumsuz etkiliyor. Beklenti altında kalan makroekonomik veriler ve bilançolar, yabancıların çıkışı gibi sebeplerle de endeks geriliyor. Analistler 9700 seviyesinin kritik destek olduğunu belirterek, bu desteğin de aşağı kırılması halinde satışların hızlanabileceği uyarısını yapıyor. Yukarıda ise 10.200-10.450 bandı kritik bir direnç bölgesi olarak gösteriliyor.