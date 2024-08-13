Yatay görünüm devam ediyor! Dolarda yıl sonu getirisi şaşırtıyor

Dolarda son dakika! 13 Ağustos dolar fiyatı 33,51 TL’den, yatay bir seyirle güne başlıyor. TCMB’nin dolarsızlaşma, enflasyonu düşürme ve TL likiditesini daraltma politikası devam ederken; HSBC, dolarda yıl sonu beklentisini 36,00 TL olarak korudu. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde dolarda sadece %7,5’lik bir yükseliş yaşanabilecek. Bu tahmini prim, aynı süre içerisinde TL mevduat getirisinin oldukça gerisinde kalıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü sakin bir seyirle başlıyor. ABD’den gelecek kritik enflasyon verileri beklenirken, içeride döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. Türkiye’nin CDS risk primi, geçen hafta gördüğü 300’lü seviyelerden tekrar 277’ye geriledi. Gecelik TL faiz oranları da hafta başında bir miktar gevşeme ile %51,24 seviyesine düştü.

13 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bu tabloda bankalar arası piyasada 13 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,51 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,43-33,53 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Düne göre yatay seyreden dolarda, kısa vadede 33,46 TL destek ve 33,60 TL direnç olarak gösteriliyor.

HSBC’DEN DOLAR TAHMİNİ

Geçen hafta TCMB’nin enflasyon raporu sunumunun ardından, yabancılardan kur ve faiz tahminleri de gelmeye devam ediyor. HSBC tarafından hazırlanan raporda; 2024’te faiz indirimi beklenmediği, doların 36,00 ve euronun da 37,80 TL’den yılı tamamlayabileceği yönünde tahminler paylaşıldı.

TCMB, 3 HEDEFE ODAKLANDI

Yabancılar tarafından hazırlanan raporlarda, TCMB’nin 3 hedefe odaklandığı vurgulanıyor. Bu hedefler; enflasyonda kalıcı düşüşün saplanması, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ve piyasadaki TL likiditesini azaltmak olarak sıralanıyor. Bu tablonun da ‘değerli TL’ye destek verdiği belirtiliyor.

YIL SONU GETİRİSİ DÜŞÜYOR

Bu arada HSBC gibi birçok yabancı kurum da yıl sonunda dolar için 36,00 TL hedef öngörüyor. Bu hedef, %7,5 prim beklentisine işaret ediyor. Bugünden itibaren 4,5 aylık dönemde TL mevduat getirisi ise yaklaşık olarak %18 oluyor. Dolardaki beklenti, TL mevduattaki risksiz getirinin altında kalıyor.