Borsada düşüş sürerken... İşte zirvesine yakın ve uzak hisseler!

Altın yatırımcısı bu hafta kaybetti, gram yüzde 3.20 düştü! Borsa ve dolar yerinde saydı

Altın yatırımcısı bu hafta kaybetti, gram yüzde 3.20 düştü! Borsa ve dolar yerinde saydı

Borsada son dakika! BİST100’de son bir haftada 11.088 zirvesine göre gerileme yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu süreçte BİST30 liginde yer alan Kontrolmatik, Yapı Kredi ve Ford Otosan, zirve seviyelerine göre yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. Ereğli, Koza Altın ve PETKİM ise yüzde 2’nin altında düşüşle, endeksten pozitif ayrışıp, zirvesine en yakın hisseler olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını 10.656 puandan yaparken, endeks, geçen hafta salı günü test ettiği 11.088 zirvesinin yüzde 4,05 gerisinde bulunuyor. Borsa aylık bazda bakıldığında ise yüzde 7,48 ve 2024 başından itibaren de yüzde 42,66 oranında primli seyrediyor.

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine dahil hisseler arasında IPEKE, KOZAA, MAVI, ISMEN ve TSKB en fazla yükselen hisseler arasında yer alırken; AGROT, REEDR, SDTTR, KONTR ve BIOEN ise en fazla düşen hisseler oldu.

ZİRVESİNE UZAK HİSSELER

Son bir haftalık süreçte gördüğü zirve seviyeye göre endeksin de üzerinde düşen BİST30 hisselerine bakıldığında;

>>Kontrolmatik yüzde 12,96

>>Yapı Kredi yüzde 12,57

>> Ford Otosan yüzde 10,17

>>Hektaş yüzde 8,07

>> Koç Holding yüzde 7,70 gerileme ile, ilk 5 arasında yer aldı.

ZİRVESİNE YAKIN HİSSELER

Yine son bir haftalık işlemlerde zirve seviyeye yakın seyreden ve endeksteki gerilemeden fazla etkilenmeyen BİST30 hisseleri incelendiğinde;

>> Ereğli Demir Çelik yüzde 1,28

>> Koza Altın yüzde 1,77

>> PETKİM yüzde 2,09

>> Kardemir yüzde 2,42

>>Enka İnşaat yüzde 3,50 gerileme ile, BİST100’e göre daha dirençli hisseler olarak öne çıktı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Endekste, hızlı yükselen banka ve holding hisselerinde daha fazla kâr satışlarının yaşandığını aktaran analistler, “Buna karşılık geride kalan sınai sektör hisseleri daha dirençli seyretti. Endekste 325 dolara denk gelen 10.400 desteği oldukça kritik. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe orta-uzun vadede pozitif görünüm korunabilir. Son dönemde faizlerde yaşanan yükseliş endeksi bir miktar baskılamış gibi görünüyor” görüşünü dile getiriyor.

TURKCELL VE CIMSA BİLANÇOLARI

Bu arada dün Turkcell ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. 2 milyar 634 milyon TL net kâra ulaşan şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde zarar elde etmişti.

ÇİMSA da yılın ilk çeyreğinde 362 milyon TL net kâr bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artış dikkat çekti.