Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yeni güne %3,34 primle 13.353 puandan başladı. Ateşkesin bozulmadan devamı ve bu süreçte kalıcı bir barışın sağlanması konusunda temkinli olmak gerektiğini belirten analistler; ilk etapta 13.550’ye varabilecek yükselişlerin söz konusu olabileceğini, aşağıda ise 12.800’ün ana destek konumunda bulunduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul, Orta Doğu’da yaşanan pozitif gelişmelerle birlikte yeni güne hızlı yükselişle başladı. BİST 100 endeksi ilk işlemlerde %3,34 primle 13.353 puana yöneldi.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes üzerinde anlaşıldığı haberleri, küresel piyasaları çok belirgin şekilde destekliyor. Petrol fiyatlarında %20’lere varan düşüşler, ABD ve Avrupa vadelilerinde %2,0 - %5,0 arası yükselişler, Asya borsalarında güçlü alımlar var” denildi.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde de ilk saldırıların ardından gelen satışlarla 13.450 / 13.550 bölgesinde bir boşluk oluştuğu belirtilen analizde, “Yaklaşık %4 yukarıda olan bu boşluk bölgesi test edilebilir” ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin bozulmadan devamı ve bu süreçte kalıcı bir barışın sağlanması konusunda temkinli olmak gerektiği belirtilen analizde “Bu nedenle riskleri kontrollü şekilde artırmak gerektiğini düşünüyoruz” görüşü öne çıkarıldı.

GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ata Yatırım ise jeopolitik gündemdeki pozitif haber akışlarıyla beraber güçlü yükseliş beklentisini dile getirerek, “Endekste 50 günlük ortalamanın geçtiği 13.010 seviyesinin geçilmesiyle beraber, 13.400 seviyesini üst trend bölgesi olarak hedefliyor olacağız. Kısa vadede ilk destek bölgesi olarak ise 12.800’ü verebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

