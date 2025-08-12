Borsanın 11 bin ile imtihanı! İşte hareketli hisse ve sektörler 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde sınırlı kâr satışlarına sahne oluyor. Dünkü işlemlerde 11.038 puandan kapanış yapan BİST 100, TSİ 16:00 itibarıyla gün içerisinde en düşük 10.935 seviyesini test etti. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte BİST 100, kapanışa 2 saat kala tekrar 11 bin seviyesine doğru yöneldi.

HAREKETLİ HİSSE VE SEKTÖRLER

Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksinde sınırlı düşüş öne çıkarken; Sınai Endekste %-0,80 civarında gerileme dikkat çekiyor. Hizmetler endeksi “sınırlı yukarı” bir hareketle endeksten pozitif ayrışıyor.

TSİ 16:00 itibarıyla devam eden işlemlerde endeksin lokomotif hisselerinde Aselsan %-2,50 ve TÜPRAŞ %-1,80 civarında değer kaybı yaşıyor. Türk Hava Yolları hissesi ise %1,65 primle endeksi taşıyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, Borsa İstanbul’da kısa vadede yatay görünüm beklentisi dile getirilerek, “Endekste 10.902 ile 11.252 puan arası destek-direnç bandı olarak izlenecek. Özellikle 11.252 seviyesinin hacimli aşılması, yukarı yönlü hareketin güç kazanması açısından kritik. Bu seviyenin altında kalındığı sürece temkinli duruşumuzu korumaktan yanayız. Taşınan pozisyonlar için ise 10.902 desteği yakından takip edilmeli” denildi.

11 BİNİN ÜZERİNDE KALICILIK…

Global Menkul Değerler de kısa vadede 11.190-11.250 bandının direnç bölgesi ve 10.900-10.750 aralığının da destek olarak öne çıkabileceğini aktardı. Analizde “11.000 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11.250 hedeflenebilir. 10.900 altı ise düzeltme riskini artırır” ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan günlük bülten de endeksi 11.252 seviyesindeki zirve noktasının test edilesi için, 10.900 desteğinin korunması ön şart olarak gösterildi.