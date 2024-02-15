Borsaya giren genç kuşak zenginlikte öne geçti

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; pandemi sonrası genç kuşağın servet artış oranları diğer yaş gruplarını geride bıraktı. Peki, gençlerin servet kazanımlarının en büyük nedeni ise hisse senetleri. İşte New York Federal Reserve’in araştırmasının detayları...

ABD’de New York Federal Reserve tarafından yapılan bir araştırma koronavirüs salgını sonrası yaş gruplarına göre servet dağılımına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre; 40 yaşın altındaki vatandaşların toplam serveti 2019′un ilk çeyreği ile 2023′ün üçüncü çeyreği arasında yüzde 80 artarak 9,5 trilyon dolara ulaştı.

Araştırmaya göre 40 yaşın altındakiler en yoksul kuşak olarak kalmaya devam etti ancak zenginlik artış oranları eski kuşakları çok geride bıraktı. 40 ila 54 yaşları arasındaki vatandaşların servetleri aynı dönemde sadece yüzde 10 artarken, 55 yaşın üzerindekilerin servet artışı yüzde 30 oldu.

SERVET ARTIŞLARININ NEDENİ BORSA

Genç nesillerin servet kazanımlarının en büyük etkeni ise hisse senetleri oldu. 40 yaşın altındakiler, finansal varlıklarının değerinin 2019′dan bu yana yüzde 50 arttığını görürken, 55 yaş ve üstü olanların yalnızca yüzde 20′lik bir artış gördü.

Çalışmada, genç nesillerin pandemi sırasında daha büyük teşvik kontrolleri aldığını ve fonların bir kısmını hisse senedi satın almak için kullandığını kaydedildi. 40 yaşın altındakiler için kurumsal hisse senetleri ve yatırım fonları, 2023′ün üçüncü çeyreği itibarıyla finansal varlıklarının yüzde 25′ini oluşturuyor; bu oran 2019′daki yüzde 18′den bu yana, tüm yaş grupları arasında en hızlı büyümeyi gösteriyor.

Genç kuşağın yaşlı gruplara göre hisse senedi portföy payında çok daha büyük bir artış yaşamaları, emeklilikten uzakta olmalarına bağlanan araştırmada, genç yetişkinlerin riskli varlıklara yaşlı yetişkinlere göre daha yüksek oranda yatırım yapabileceklerine dikkat çekildi.