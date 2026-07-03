AgaOne Commodities, yüksek katma değerli kıymetli madenler ekosistemine Botsvana’yı da dâhil etti. Şirket, elmas ve altın rezervleriyle öne çıkan Botsvana’nın tek altın madeni olan Mupane Gold Mining’i devralacak.

AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, sadece altın madenciliği değil, entegre bir süreç yönetimi gerçekleştireceklerini ve Afrika için rol model olacak bir katma değer oluşturacaklarını söyledi.

AgaOne Commodities, yerel ortağı Nova Africa Resources ile gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından 21,5 milyon dolara devralacağı Mupane altın madenine milyonlarca dolarlık yatırım yapacak.

Botsvana’nın tek altın madenini Türkler işletecek! AGAONE'dan 21,5 milyon dolarlık devralma

Yapılacak yatırımın 70 milyon doları bulmasını beklediklerini belirten Yılmaz “Tabii burada önemli kriterler var. Botsvana hükûmetiyle yapılacak anlaşmalar, rezerv verileri, mevcut yatırım olanaklarının kullanılabilir olup olmamasına bağlı olarak yapılacak nihai yatırım da netleşecek ve 5 yıllık bir sürede 700 bin ons altın için bu yatırımın kademeli olarak yapılmasını planlıyoruz. 2027 yılının ortalarında üretimi yeniden başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, kıymetli madenler sektöründe 25 yılı aşkın deneyime ve yıllık 2,5 milyar doları aşan ciroya sahip AgaOne’ın, madeni yeniden faaliyete geçirmek ve modernize etmek için kademeli ve önemli yatırımlar planladığını; aynı zamanda uzun vadeli ekonomik değer oluşturacak alt sektörleri de geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Botsvana’nın tek altın madenini Türkler işletecek! AGAONE'dan 21,5 milyon dolarlık devralma

Geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın en büyük altın madeni olan Finlandiya’daki Laiva altın madenindeki ortaklığın kesinleşmesinin ardından Botsvana yatırımının altın madenciliği vizyonlarını geliştirdiğini belirten AgaOne Commodities Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Yılmaz da “Türkiye’nin mücevher üretimi ve kıymetli madenler alanındaki dünya çapında tanınan uzmanlığından yararlanarak; Madencilik Akademisi, mücevher tasarımı, darphane ve üretim alanlarında uzmanlaşmış programlar ile ‘Women Up’ girişiminden oluşan bir ‘Teknik Eğitim Merkezi’ kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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