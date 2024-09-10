Bu yıl kavanozlar ucuza dolacak! Kışlık mesaisi başladı, fiyatlarda ciddi artışlar yok

Marketler ve pazarlarda kışlık konserve mesaisi başladı. Ev hanımları yemeklik sos, turşu ve salça yapmak için harekete geçti. Fiyatlarda geçen yıla göre artış olmaması yüzleri güldürdü. Başta yumurta domates olmak üzere, biber, turşuluk ürünler, kavanoz ve kapak fiyatlar neredeyse geçen yıl ile aynı seviyede…

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Turşu, yemeklik sos ve salça kurma dönemi başladı. Ev hanımları hummalı şekilde alışveriş yaparak kışa hazırlanıyor. Geçen yıl sebze fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle kışlık konserve ve salça kurma fiyatları oldukça yüksekti. Ancak bu yıl mutfakları daha iyi bir sezon bekliyor. Yumurta domates, kapya biber, sivri biber, kavanoz, kapak ve turşuluk ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yok.

Örneğin geçen yıl 10 liraya satılan yumurta domates, aradan 1 yıl geçmesine rağmen aynı fiyata bulunabiliyor. Hatta bazı semt pazarlarında 7 liraya kadar düşmüş durumda. Sivri biber fiyatlarında da ciddi artışlar yok. Geçen yıl kilogram fiyatı 22 lira olan sivri biber, bugünlerde 26 liraya kadar gerilediği görülüyor. Bundan bir ay önce 40 liraya satılıyordu…

BAZI ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ VAR

Limon fiyatı ise 85 liradan 25 liraya kadar geriledi. Yalnızca kapya biberin fiyatında geçen yıla göre artış var. Geçen yıl 18 lirayı gören kapya biber bugünlerde 26-28 liraya satılıyor. Esnaf kapya biber ile ilgili de “1 ay içinde 17 liraya düşer” diyor. Kornişon turşunun kilosu geçen yıl 47 lira iken, bu yıl 50-55 lira civarında seyrediyor. Lahananın kilosu 26, havucun kilosun ise 35-38 liradan satılıyor. Turşu yapımında kullanılan, sarımsak, kaya tuzu ve sirke fiyatlarında da fahiş artışlar olmadığı görülüyor. Kavanozun geçen yıl adet fiyatı 17-20 lira arasında değişirken, bu yıl 25 lira civarında satılıyor. Kapak fiyatlarında ise düşüş görülüyor. Geçen yıl tanesi 3 ila 5 lira arasında olan kapağın, bugünlerde 2-2,5 liraya kadar düşüyor.

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PAZARCI ESNAFI MEMNUN

Ürünleri taze ve ucuz döneminde alarak kışın tüketmek isteyenler pazar ve marketlerde yoğunluk oluşturuyor. Pazarcı esnafı ise yaşanan durumdan memnun olduklarını belirterek “Geçen yıl ki yüksek fiyatlar yok. Bu yıl sebze grubunda iyi bir sezon geçirildi. Birçok ürün aynı seviyede kaldı, hatta bazı ürünlerde düşüş bile var. Mesela salça ve soslukta kullanılan yumurta domatesi geçen yıl en düşük 7 lirayı görmüştü. Bu yıl bazı pazarlarda 5 liraya kadar düştü. Vatandaşlar kışlık ürünlerini evde yaparak ucuza getiriyor. Tüm bu ürünleri 1 yıl boyunca marketten almak yerine evde yaptıkların yüzde 50 tasarruf sağlıyorlar. Ayrıca daha sağlıklı oluyor” diyor.

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MARKETTE 10'LU KAPAK PAKETİ 20 LİRA

Domates, salça ve turşu konservesinde kullanılan malzemelerin fiyatları bu yıl geçen seneye göre fazla artış göstermedi. Özellikle turşu yapımında kullanılan, kaya tuzu ve sirke fiyatları hemen hemen aynı kaldı. İçinde on adet bulunan kavanoz kapaklarının paketi ise marketlerde ortalama 20 liradan satılıyor.