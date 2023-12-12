Bugün halka arz var mı? 12 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler!

12 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:18

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son günlerde en çok merak edilenler arasında halka arz olacak şirketler yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Bugün halka arz var mı? sorusu yer aldı. İşte 12 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler...

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

11-17 Aralık haftasında halka arz olacak şirketler henüz duyurulmadı. En son SPK tarafından halka arzı onaylanan şirketler ise şöyle:

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

SURGY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sur Yapı şirketinin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu duyuruldu.

SUR YAPI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SURGY, 45,000,000 lot veriyor.

SUR YAPI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla halka arz alınabilecek.