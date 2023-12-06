Bugün halka arz var mı? 6 Aralık bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Aralık ayı halka arzları!
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün halka arz var mı? merak ediliyor. Son zamanlarda vatandaşların sıklıkla tercih ettiği hisse alımlarına ilgi arttı. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde ise Bugün halka arz var mı? 6 Aralık bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? soruları yer aldı. İşte Aralık ayı halka arzları!
Bugün halka arz var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. Aralık ayına girmemizle beraber SPK tarafından onaylanan halka arzlar araştırılırken bugün halka arz olacak olan şirketler de araştırıldı. Peki, Bugün halka arz var mı? 6 Aralık bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Aralık ayı halka arzları haberimizde yer alıyor.
BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?
4-10 Aralık haftasında halka arz olacak şirketler merak edildi.
Bu hafta halka arz olacak SPK onaylı hisseler şöyle:
-Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-Kuzey Boru A.Ş.
-Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kuzey Boru halka arz 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz olacak. Talep toplama işlemlerinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
KBORU hisse 24,000,000 lot veriyor.
MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN?
7-8 Aralık tarihlerinde halka arz olacak.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER!
1 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.
2 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
3 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ
4 ADGYO ADRA GMYO
5 AFYON AFYON CIMENTO
6 AKCNS AKCANSA
7 ATEKS AKIN TEKSTIL
8 AKSGY AKIS GMYO
9 AKSA AKSA
10 AKSEN AKSA ENERJI
11 ALBRK ALBARAKA TURK
12 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
13 ALKA ALKIM KAGIT
14 ALKIM ALKIM KIMYA
15 ASUZU ANADOLU ISUZU
16 ANELE ANEL ELEKTRIK
17 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
18 ARENA ARENA BILGISAYAR
19 ARZUM ARZUM EV ALETLERI
20 ASGYO ASCE GMYO
21 ASELS ASELSAN
22 ATAGY ATA GMYO
23 ATAKP ATAKEY PATATES
24 ATATP ATP YAZILIM
25 BNTAS BANTAS AMBALAJ
26 BANVT BANVIT
27 BARMA BAREM AMBALAJ
28 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
29 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
30 BRKSN BERKOSAN YALITIM
31 BEYAZ BEYAZ FILO
32 BIMAS BIM MAGAZALAR
33 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
34 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK
35 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI
36 BORLS BORLEASE OTOMOTIV
37 BURCE BURCELIK
38 BURVA BURCELIK VANA
39 BUCIM BURSA CIMENTO
40 CLEBI CELEBI
41 CELHA CELIK HALAT
42 CEMAS CEMAS DOKUM
43 CEMTS CEMTAS
44 CMBTN CIMBETON
45 COSMO COSMOS YAT. HOLDING
46 CWENE CW ENERJI
47 DAPGM DAP GAYRIMENKUL
48 DARDL DARDANEL
49 DGATE DATAGATE BILGISAYAR
50 DESA DESA DERI
51 DESPC DESPEC BILGISAYAR
52 DITAS DITAS DOGAN
53 DMRGD DMR UNLU MAMULLER
54 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI
55 DGNMO DOGANLAR MOBILYA
56 ARASE DOGU ARAS ENERJI
57 DOAS DOGUS OTOMOTIV
58 DOGUB DOGUSAN
59 EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK
60 EDATA E-DATA TEKNOLOJI
61 EGGUB EGE GUBRE
62 EGPRO EGE PROFIL
63 EKOS EKOS TEKNOLOJI
64 EKSUN EKSUN GIDA
65 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
66 ENJSA ENERJISA ENERJI
67 ERCB ERCIYAS CELIK BORU
68 EREGL EREGLI DEMIR CELIK
69 ERSU ERSU GIDA
70 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
71 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
72 EYGYO EYG GMYO
73 FADE FADE GIDA
74 FMIZP F-M IZMIT PISTON
75 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
76 FORMT FORMET METAL VE CAM
77 FRIGO FRIGO PAK GIDA
78 FZLGY FUZUL GMYO
79 GEDZA GEDIZ AMBALAJ
80 GENTS GENTAS
81 GEREL GERSAN ELEKTRIK
82 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK
83 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
84 GOLTS GOLTAS CIMENTO
85 GOODY GOOD-YEAR
86 GRTRK GRAINTURK TARIM
87 GUBRF GUBRE FABRIK.
88 GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
89 HATSN HATSAN GEMI
90 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
91 HUBVC HUB GIRISIM
92 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
93 ICUGS ICU GIRISIM
94 IDGYO IDEALIST GMYO
95 IHEVA IHLAS EV ALETLERI
96 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
97 IHGZT IHLAS GAZETECILIK
98 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING
99 INGRM INGRAM BILISIM
100 INTEM INTEMA
101 INVES INVESTCO HOLDING
102 ISKPL ISIK PLASTIK
103 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
104 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
105 IZINV IZ YATIRIM HOLDING
106 IZFAS IZMIR FIRCA
107 JANTS JANTSA JANT SANAYI
108 KFEIN KAFEIN YAZILIM
109 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
110 KLSER KALESERAMIK
111 KRDMA KARDEMIR (A)
112 KRDMB KARDEMIR (B)
113 KRDMD KARDEMIR (D)
114 KARSN KARSAN OTOMOTIV
115 KRTEK KARSU TEKSTIL
116 KARYE KARTAL YEN. ENERJI
117 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.
118 KATMR KATMERCILER EKIPMAN
119 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI
120 KRVGD KERVAN GIDA
121 KZBGY KIZILBUK GYO
122 KCAER KOCAER CELIK
123 KNFRT KONFRUT GIDA
124 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
125 KONYA KONYA CIMENTO
126 KONKA KONYA KAGIT
127 KGYO KORAY GMYO
128 KRGYO KORFEZ GMYO
129 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
130 KOPOL KOZA POLYESTER
131 KRSTL KRISTAL KOLA
132 KRONT KRON TEKNOLOJI
133 KUTPO KUTAHYA PORSELEN
134 LINK LINK BILGISAYAR
135 LOGO LOGO YAZILIM
136 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
137 MAKTK MAKINA TAKIM
138 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
139 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM
140 MAVI MAVI GIYIM
141 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME
142 MEGAP MEGA POLIETILEN
143 MEKAG MEKA BETON
144 MNDRS MENDERES TEKSTIL
145 MERCN MERCAN KIMYA
146 MERKO MERKO GIDA
147 MHRGY MHR GMYO
148 MIATK MIA TEKNOLOJI
149 MIPAZ MILPA
150 MPARK MLP SAGLIK
151 MOBTL MOBILTEL ILETISIM
152 MNDTR MONDI TURKEY
153 EGEPO NASMED EGEPOL
154 NTGAZ NATURELGAZ
155 NETAS NETAS TELEKOM.
156 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
157 NUHCM NUH CIMENTO
158 ODAS ODAS ELEKTRIK
159 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
160 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK
161 OYAKC OYAK CIMENTO
162 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
163 OZRDN OZERDEN AMBALAJ
164 OZSUB OZSU BALIK
165 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE
166 PARSN PARSAN
167 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK
168 PSGYO PASIFIK GMYO
169 PCILT PC ILETISIM MEDYA
170 PGSUS PEGASUS
171 PEKGY PEKER GMYO
172 PENGD PENGUEN GIDA
173 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
174 PETUN PINAR ET VE UN
175 PNSUT PINAR SUT
176 PKART PLASTIKKART
177 PLTUR PLATFORM TURIZM
178 POLHO POLISAN HOLDING
179 POLTK POLITEKNIK METAL
180 RALYH RAL YATIRIM HOLDING
181 RODRG RODRIGO TEKSTIL
182 RUBNS RUBENIS TEKSTIL
183 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
184 SANEL SANEL MUHENDISLIK
185 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI
186 SANKO SANKO PAZARLAMA
187 SASA SASA POLYESTER
188 SEKUR SEKURO PLASTIK
189 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU
190 SELGD SELCUK GIDA
191 SELVA SELVA GIDA
192 SRVGY SERVET GMYO
193 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI
194 SNGYO SINPAS GMYO
195 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
196 SMART SMARTIKS YAZILIM
197 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK
198 SONME SONMEZ FILAMENT
199 SUNTK SUN TEKSTIL
200 SUWEN SUWEN TEKSTIL
201 TABGD TAB GIDA
202 TKFEN TEKFEN HOLDING
203 TDGYO TREND GMYO
204 TUKAS TUKAS
205 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
206 TUPRS TUPRAS
207 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK
208 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK
209 THYAO TURK HAVA YOLLARI
210 TRILC TURK ILAC SERUM
211 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO
212 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
213 ULUUN ULUSOY UN SANAYI
214 USAK USAK SERAMIK
215 VAKKO VAKKO TEKSTIL
216 VBTYZ VBT YAZILIM
217 VRGYO VERA KONSEPT GMYO
218 VERUS VERUSA HOLDING
219 VESTL VESTEL
220 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
221 YATAS YATAS
222 YYLGD YAYLA GIDA
223 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
224 YUNSA YUNSA
225 ZEDUR ZEDUR ENERJI
226 ZRGYO ZIRAAT GMYO