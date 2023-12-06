6 Aralık 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:04

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu? merak ediliyor. Halka arz ile ilgilenen vatandaşların gündeminde Kuzey Boru A.Ş.'nin halka arz tarihi yer alıyor. Hisseyi satın alacak vatandaşlar ise Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu? sorusunu araştırıyor. SPK'nın başvurusunu onaylamasının ardından Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu? KBORU halka arz ne zaman borsada işlem görecek? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzey Boru katılım endeksine uygundur.

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru halka arz 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz olacak. Talep toplama işlemlerinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

KBORU hisse 24,000,000 lot veriyor.

KUZEY BORU HİSSE KODU NEDİR?

Halka arzın hisse kodu #KBORU olarak açıklandı.

"KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL" NE DEMEK?

Halka arz ile ilgilenenler sıklıkla "katılım endeksine uygunluk" ifadesine denk geliyor. Katılım endeksine uygun değil ifadesi, halka arz olan şirketin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması demektir. Şirketin faiz işlemleri yapması, haram olan alanlarda iş yapması halinde hisse için "katılım endeksine uygun değil" ifadesi kullanılır. İslam'a uygun yatırım yapmak isteyen vatandaşlar katılım endeksine uygunluğu kontrol etmelidir.