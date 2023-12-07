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Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023!

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023!

Bugün halka arz olacak şirketler araştırılıyor. Hisse alımı ile ilgilenen vatandaşlar bu hafta halka arz olan hisselerin neler olduğunu araştırırken halka arzların detaylarını da araştırıyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023!

Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar bu hafta halka arz olacak şirketleri araştırdı. 7 Aralık günü SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler merak edilirken Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023 araması yapıldı. Hisselerin ne zaman işlem göreceği ve kaç lot vereceği gibi konular da aratıldı. 

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

4 - 10 Aralık haftası SPK tarafından onaylanan ve halka arz olan şirketler şöyle oldu:

-Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Kuzey Boru A.Ş.

-Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023!

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER!

1    BINHO    1000 YATIRIMLAR HOL.
2    AVOD    A.V.O.D GIDA VE TARIM
3    ACSEL    ACIPAYAM SELULOZ
4    ADGYO    ADRA GMYO
5    AFYON    AFYON CIMENTO
6    AKCNS    AKCANSA
7    ATEKS    AKIN TEKSTIL
8    AKSGY    AKIS GMYO
9    AKSA    AKSA
10    AKSEN    AKSA ENERJI
11    ALBRK    ALBARAKA TURK
12    ALCTL    ALCATEL LUCENT TELETAS
13    ALKA    ALKIM KAGIT
14    ALKIM    ALKIM KIMYA
15    ASUZU    ANADOLU ISUZU
16    ANELE    ANEL ELEKTRIK
17    ARDYZ    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
18    ARENA    ARENA BILGISAYAR
19    ARZUM    ARZUM EV ALETLERI
20    ASGYO    ASCE GMYO
21    ASELS    ASELSAN
22    ATAGY    ATA GMYO
23    ATAKP    ATAKEY PATATES
24    ATATP    ATP YAZILIM
25    BNTAS    BANTAS AMBALAJ
26    BANVT    BANVIT
27    BARMA    BAREM AMBALAJ
28    BASGZ    BASKENT DOGALGAZ GMYO
29    BAYRK    BAYRAK TABAN SANAYI
30    BRKSN    BERKOSAN YALITIM
31    BEYAZ    BEYAZ FILO
32    BIMAS    BIM MAGAZALAR
33    BIOEN    BIOTREND CEVRE VE ENERJI
34    BRLSM    BIRLESIM MUHENDISLIK
35    BOBET    BOGAZICI BETON SANAYI
36    BORLS    BORLEASE OTOMOTIV
37    BURCE    BURCELIK
38    BURVA    BURCELIK VANA
39    BUCIM    BURSA CIMENTO
40    CLEBI    CELEBI
41    CELHA    CELIK HALAT
42    CEMAS    CEMAS DOKUM
43    CEMTS    CEMTAS
44    CMBTN    CIMBETON
45    COSMO    COSMOS YAT. HOLDING
46    CWENE    CW ENERJI
47    DAPGM    DAP GAYRIMENKUL
48    DARDL    DARDANEL
49    DGATE    DATAGATE BILGISAYAR
50    DESA    DESA DERI
51    DESPC    DESPEC BILGISAYAR
52    DITAS    DITAS DOGAN
53    DMRGD    DMR UNLU MAMULLER
54    DOFER    DOFER YAPI MALZEMELERI
55    DGNMO    DOGANLAR MOBILYA
56    ARASE    DOGU ARAS ENERJI
57    DOAS    DOGUS OTOMOTIV
58    DOGUB    DOGUSAN
59    EBEBK    EBEBEK MAGAZACILIK
60    EDATA    E-DATA TEKNOLOJI
61    EGGUB    EGE GUBRE
62    EGPRO    EGE PROFIL
63    EKOS    EKOS TEKNOLOJI
64    EKSUN    EKSUN GIDA
65    ELITE    ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
66    ENJSA    ENERJISA ENERJI
67    ERCB    ERCIYAS CELIK BORU
68    EREGL    EREGLI DEMIR CELIK
69    ERSU    ERSU GIDA
70    ESCOM    ESCORT TEKNOLOJI
71    TEZOL    EUROPAP TEZOL KAGIT
72    EYGYO    EYG GMYO
73    FADE    FADE GIDA
74    FMIZP    F-M IZMIT PISTON
75    FONET    FONET BILGI TEKNOLOJILERI
76    FORMT    FORMET METAL VE CAM
77    FRIGO    FRIGO PAK GIDA
78    FZLGY    FUZUL GMYO
79    GEDZA    GEDIZ AMBALAJ
80    GENTS    GENTAS
81    GEREL    GERSAN ELEKTRIK
82    GMTAS    GIMAT MAGAZACILIK

Bugün halka arz var mı? 7 Aralık yeni halka arz olacak şirketler neler? Halka arz listesi 2023!
83    GESAN    GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
84    GOLTS    GOLTAS CIMENTO
85    GOODY    GOOD-YEAR
86    GRTRK    GRAINTURK TARIM
87    GUBRF    GUBRE FABRIK.
88    GRSEL    GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
89    HATSN    HATSAN GEMI
90    HKTM    HIDROPAR HAREKET KONTROL
91    HUBVC    HUB GIRISIM
92    HUNER    HUN YENILENEBILIR ENERJI
93    ICUGS    ICU GIRISIM
94    IDGYO    IDEALIST GMYO
95    IHEVA    IHLAS EV ALETLERI
96    IHLGM    IHLAS GAYRIMENKUL
97    IHGZT    IHLAS GAZETECILIK
98    IHYAY    IHLAS YAYIN HOLDING
99    INGRM    INGRAM BILISIM
100    INTEM    INTEMA
101    INVES    INVESTCO HOLDING
102    ISKPL    ISIK PLASTIK
103    IEYHO    ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
104    ISDMR    ISKENDERUN DEMIR CELIK
105    IZINV    IZ YATIRIM HOLDING
106    IZFAS    IZMIR FIRCA
107    JANTS    JANTSA JANT SANAYI
108    KFEIN    KAFEIN YAZILIM
109    KLKIM    KALEKIM KIMYEVI MADDELER
110    KLSER    KALESERAMIK
111    KRDMA    KARDEMIR (A)
112    KRDMB    KARDEMIR (B)
113    KRDMD    KARDEMIR (D)
114    KARSN    KARSAN OTOMOTIV
115    KRTEK    KARSU TEKSTIL
116    KARYE    KARTAL YEN. ENERJI
117    KTLEV    KATILIMEVIM TAS. FIN.
118    KATMR    KATMERCILER EKIPMAN
119    KAYSE    KAYSERI SEKER FABRIKASI
120    KRVGD    KERVAN GIDA
121    KZBGY    KIZILBUK GYO
122    KCAER    KOCAER CELIK
123    KNFRT    KONFRUT GIDA
124    KONTR    KONTROLMATIK TEKNOLOJI
125    KONYA    KONYA CIMENTO
126    KONKA    KONYA KAGIT
127    KGYO    KORAY GMYO
128    KRGYO    KORFEZ GMYO
129    KRPLS    KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
130    KOPOL    KOZA POLYESTER
131    KRSTL    KRISTAL KOLA
132    KRONT    KRON TEKNOLOJI
133    KUTPO    KUTAHYA PORSELEN
134    LINK    LINK BILGISAYAR
135    LOGO    LOGO YAZILIM
136    LKMNH    LOKMAN HEKIM SAGLIK
137    MAKTK    MAKINA TAKIM
138    MANAS    MANAS ENERJI YONETIMI
139    MTRKS    MATRIKS BILGI DAGITIM
140    MAVI    MAVI GIYIM
141    MEDTR    MEDITERA TIBBI MALZEME
142    MEGAP    MEGA POLIETILEN
143    MEKAG    MEKA BETON
144    MNDRS    MENDERES TEKSTIL
145    MERCN    MERCAN KIMYA
146    MERKO    MERKO GIDA
147    MHRGY    MHR GMYO
148    MIATK    MIA TEKNOLOJI
149    MIPAZ    MILPA
150    MPARK    MLP SAGLIK
151    MOBTL    MOBILTEL ILETISIM
152    MNDTR    MONDI TURKEY
153    EGEPO    NASMED EGEPOL
154    NTGAZ    NATURELGAZ
155    NETAS    NETAS TELEKOM.
156    NIBAS    NIGBAS NIGDE BETON
157    NUHCM    NUH CIMENTO
158    ODAS    ODAS ELEKTRIK
159    ONCSM    ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
160    ORGE    ORGE ENERJI ELEKTRIK
161    OYAKC    OYAK CIMENTO
162    OYLUM    OYLUM SINAI YATIRIMLAR
163    OZRDN    OZERDEN AMBALAJ
164    OZSUB    OZSU BALIK
165    PNLSN    PANELSAN CATI CEPHE
166    PARSN    PARSAN
167    PASEU    PASIFIK EURASIA LOJISTIK
168    PSGYO    PASIFIK GMYO
169    PCILT    PC ILETISIM MEDYA
170    PGSUS    PEGASUS
171    PEKGY    PEKER GMYO
172    PENGD    PENGUEN GIDA
173    PENTA    PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
174    PETUN    PINAR ET VE UN
175    PNSUT    PINAR SUT
176    PKART    PLASTIKKART
177    PLTUR    PLATFORM TURIZM
178    POLHO    POLISAN HOLDING
179    POLTK    POLITEKNIK METAL
180    RALYH    RAL YATIRIM HOLDING
181    RODRG    RODRIGO TEKSTIL
182    RUBNS    RUBENIS TEKSTIL
183    SAFKR    SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
184    SANEL    SANEL MUHENDISLIK
185    SANFM    SANIFOAM ENDUSTRI
186    SANKO    SANKO PAZARLAMA
187    SASA    SASA POLYESTER
188    SEKUR    SEKURO PLASTIK
189    SELEC    SELCUK ECZA DEPOSU
190    SELGD    SELCUK GIDA
191    SELVA    SELVA GIDA
192    SRVGY    SERVET GMYO
193    SILVR    SILVERLINE ENDUSTRI
194    SNGYO    SINPAS GMYO
195    SMRTG    SMART GUNES ENERJISI TEK.
196    SMART    SMARTIKS YAZILIM
197    SOKE    SOKE DEGIRMENCILIK
198    SONME    SONMEZ FILAMENT
199    SUNTK    SUN TEKSTIL
200    SUWEN    SUWEN TEKSTIL
201    TABGD    TAB GIDA 
202    TKFEN    TEKFEN HOLDING
203    TDGYO    TREND GMYO
204    TUKAS    TUKAS
205    TMSN    TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
206    TUPRS    TUPRAS
207    TUREX    TUREKS TURIZM TASIMACILIK
208    MARBL    TUREKS TURUNC MADENCILIK
209    THYAO    TURK HAVA YOLLARI
210    TRILC    TURK ILAC SERUM
211    PRKAB    TURK PRYSMIAN KABLO
212    ULUSE    ULUSOY ELEKTRIK
213    ULUUN    ULUSOY UN SANAYI
214    USAK    USAK SERAMIK
215    VAKKO    VAKKO TEKSTIL
216    VBTYZ    VBT YAZILIM
217    VRGYO    VERA KONSEPT GMYO
218    VERUS    VERUSA HOLDING
219    VESTL    VESTEL
220    VESBE    VESTEL BEYAZ ESYA
221    YATAS    YATAS
222    YYLGD    YAYLA GIDA
223    YEOTK    YEO TEKNOLOJI ENERJI
224    YUNSA    YUNSA
225    ZEDUR    ZEDUR ENERJI
226    ZRGYO    ZIRAAT GMYO

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