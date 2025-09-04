'Burada yetişmez' dediler, o başardı! Hobisini işe dönüştürdü, şimdi her ay 10 bin adet satıyor

Almanya'dan Rize'ye 12 yıl önce kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı. Hobisini işe dönüştürmeye karar veren Dilsiz, "Rize yağmur bölgesi, kaktüs yetişmez" gibi söylemlere rağmen evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştirmeyi başardı.

AYDA 4 KAMYON ÇİÇEK SATIYOR

Kaktüs satışı yaparken müşterilerin isteği üzerine farklı çiçek çeşitlerini de alıp satmaya başlayan Dilsiz, işlerini zamanla büyüttü. 58 yaşındaki adam ayda 4 kamyon çiçek satışı yaptığını söylerken, özellikle önemli günlerde aşırı yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin serayı ziyaret ettiğini ifade eden Dilsiz, bazı yabancı turistlerin hediye olarak memleketlerine çiçek götürdüklerini söyledi.

PERAKENDECİLİKTEN TOPTANCILIĞA...

12 yıl önce Almanya'dan temelli dönüş yaptığını söyleyen Hüseyin Dilsiz, "Rize'ye yerleştik. Hobi olarak kaktüs sevgimiz vardı. Sonra araştırdık, burada kaktüs yetiştirmeye başladık. Bu bölge yağmurlu olduğu için 'Kaktüs burada yetişmez' diyenler oldu. 10 yıl oldu bu işe başlayalı. Perakendecilikten toptancılığa kadar geldik" dedi.

"BAHÇE MARKETİ GİBİ OLDUK"

Zamanla gelen müşterilerin başka çiçek çeşitleri de istemeye başladığını belirten Dilsiz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de zamanla yeni çiçek çeşitleri de ekleyerek tam kapsamlı bahçe marketi gibi olduk. Saksı çeşitlerimiz var. Tüm çeşitler şu an bizde mevcut. Toptan ve perakende satışlarımız var. Piyasayı iyi takip ediyoruz. Müşterilerin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörde önemli günler var. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi önemli günler var. O zamanlar işlerimiz çok yoğun oluyor. Ortalama ayda 4 kamyon, 5-10 bin adet çiçek gidiyor. İlkbaharda daha çok sardunya, yıldız çiçeği, karanfil, sonbaharda sıklamen, kasımpatı fazla gidiyor. Bazı çiçek çeşitleri her mevsim açıyor. Çeşit bol 12 ayın her zamanında farklı çiçek çeşitlerimiz var. Çeşidimiz bol."

TURİSTLER GELİP ÇİÇEK ALIYOR

Çiçek serasına yerli ve yabancı turistlerin de geldiğini belirten Dilsiz, "Bitki meraklıları Rize'ye geldiğinde haritalardan bizi bularak seramıza geliyorlar. Biraz yabancı dilim var. Anlaşabiliyoruz. İngiltere, Almanya, Arabistan'dan turistler geliyor. Bizden çiçek alıp memleketlerine götürüyorlar. İşimizi seviyoruz" diye konuştu.