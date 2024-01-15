Bütçe bir ayda 842.5 milyar TL açık verdi! 21 yılın zirvesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayında 75,6 milyar TL olan bütçe açığının, Aralık'ta 842 milyar 532 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye'nin depremin yaralarını sarmaya çalıştığı 2023 yılında ise bütçe açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Açığın Aralık ayında artmasında giderlerin 1.39 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023'te 2022 yılına göre yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL, giderleri ise yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti.
BÜTÇE GİDERLERİ, GELİRLERİ KATLADI
Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon TL'ye çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon TL olarak hesaplandı.
YILLIK BÜTÇE AÇIĞI 1 TRİLYON 374 MİLYAR TL
Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL oldu.
Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
BÜTÇE AÇIĞI 21 YILIN ZİRVESİNDE
Bloomberg'in aktardığına göre, Orta Vadeli Program'daki (OVP) GSYH projeksiyonlarına göre bakıldığında 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe açığının milli gelire oranı 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Orta Vadeli Program'da merkezi yönetim bütçe dengesinin 2023 yılında 1 trilyon 633 milyar TL açık vermesi öngörülmüştü. OVP'de 2023 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.
Merkezi yönetim bütçe dengesi 2022'de 142,7 milyar TL açık verirken, bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 1 olarak kaydedilmişti.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME
Bütçeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bütçe açığının OVP beklentilerinin yaklaşık 258 milyar TL altında, 1 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Şimşek, "Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6,4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 1,7 seviyesinde" dedi.
Olumlu bütçe görünümünde beklenenden yüksek gelir tahsilatının etkili olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gelir performansındaki bu artışta ise yurt genelinde gerçekleştirilen etkili vergi denetimleri, kayıt dışı ekonomiyle güçlü mücadele ve tahsilatı hızlandırma çalışmaları belirleyici olmuştur" diye konuştu.
"AÇIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ DEPREM"
Yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Şimşek, borçlularla birebir irtibata geçildiğini ve borçlarını ödemeleri için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı. Şimşek, tek seferde ödeme yapamayacak durumda olan borçlulara taksitlendirme yoluyla yardımcı olunduğunu belirterek şunları söyledi:
Ödeme eğiliminde olmayan borçlular hakkında ise gerekli icra işlemleri yapılmıştır. Gider tarafına bakıldığında, depreme yönelik ihtiyaçlar için daha fazla kaynak aktarılmasına rağmen OVP ile uyumlu bir görünüm sergilenmiştir. Deprem hariç harcamalarda ise mali disiplin hedefiyle uyumlu, öncelikli ihtiyaçların karşılandığı ve önümüzdeki yıllara herhangi bir ilave yük oluşturmayan bir anlayış benimsendi."
Bakan Şimşek, depreme yönelik ihtiyaçlar için 762 milyar liralık harcama öngörülmüşken yıl sonu harcama tutarının 950 milyar lira seviyesine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:
"Deprem harcamalarının milli gelire oranı ise yüzde 3,7'dir. Geçici nitelikte olan bu harcamaları hariç tuttuğumuzda ise bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altındadır. Bütçe sonuçları da program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı, Bloomberg