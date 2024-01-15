Bütçe bir ayda 842.5 milyar TL açık verdi! 21 yılın zirvesi

15 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023'te 2022 yılına göre yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL, giderleri ise yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GİDERLERİ, GELİRLERİ KATLADI

Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon TL'ye çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon TL olarak hesaplandı.

YILLIK BÜTÇE AÇIĞI 1 TRİLYON 374 MİLYAR TL

Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL oldu.

Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE AÇIĞI 21 YILIN ZİRVESİNDE Bloomberg'in aktardığına göre, Orta Vadeli Program'daki (OVP) GSYH projeksiyonlarına göre bakıldığında 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe açığının milli gelire oranı 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.