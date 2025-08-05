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Büyük ilgi var! Çinli turist sayısı artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Büyük ilgi var! Çinli turist sayısı artıyor
Turizm, Çin, Türkiye, Pandemi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çinli seyahatseverler için Türkiye’deki turizm merkezlerinin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Jiang, “Türkiye, Çinli turistleri cezbediyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısında belirgin bir artış yaşandı. 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turist Türkiye’ye geldi. Bir önceki yılla kıyas edilirse yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur” diye konuştu.

Büyük ilgi var! Çinli turist sayısı artıyor - 1. Resim

Jiang, Türkiye’deki birçok turizm bölgesinin yanı sıra Kapadokya’nın da Çinli turistlerce mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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