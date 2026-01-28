Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 günde 250 bin lira yükseldi. Dün günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlayan altın, bugün sonunda 7 milyon 570 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 560 bin lira, en yüksek 7 milyon 620 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,6 artışla 7 milyon 570 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.537 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 571 milyon 277 bin 45,71 lira, işlem miktarı ise 1.537,67 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 398 milyon 509 bin 920,45 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.310.000,00 En Düşük 7.560.000,00 En Yüksek 7.620.000,00 Kapanış 7.570.000,00 Ağırlıklı Ortalama 7.590.949,90 Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.571.277.045,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.537,67 Toplam İşlem Adedi 128

