Çalışan emekliler bu haberle sevinçten havalara uçacak! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

17 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 3. İkramiye ödemeleri Kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler 5 bin TL’lik emekli ikramiyelerine çevrildi. Milyonlarca çalışan emekli ‘5 bin TL’lik emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara geçecek?’ sorularını araştırmaya başladı. Çalışan emekliler bu haberle sevinçten havalara uçacak. 5000 TL ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Çalışan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kasım ayı içerisinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu. Fakat daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için yeni bir çalışma başlatıldı.

O TARİHTE HESAPLARA YATACAK

Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödemesine ilişkin kanun teklifi TBMM’de görüşülüyor. Onay çıktığı gibi Resmi Gazete’de yayımlanarak yasa yürürlüğe girecek. Teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık’tan itibaren ödenmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz Bakanlık'tan resmi bir açıklama gelmedi.

TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde,

8 olanlar 22’sinde,

6 olanlar 23’ünde,

4 olanlar 24’ünde,

2 olanlar 25’inde ve

0 olanlar her ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur’lular için ise ödeme takvimi ise şu şekilde;