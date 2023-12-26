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    Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

    Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM&#039;de kabul edildi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

    Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

    Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliTbmm
    Haberler > Ekonomi > Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi
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