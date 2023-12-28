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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede sıcak gelişme! Çalışma Bakanı tarih verdi, ödemeler hesaba geçiyor
Milyonlarca emekliye yılın son müjdesi geldi. Çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.
Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam öncesinde yılın son müjdesi geldi. Çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.
EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Bakan Işıkhan ödemelerin yarın emeklilerin hesaplarına geçirileceğini söyledi. Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi