Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede sıcak gelişme! Çalışma Bakanı tarih verdi, ödemeler hesaba geçiyor

    Milyonlarca emekliye yılın son müjdesi geldi. Çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

    Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede sıcak gelişme! Çalışma Bakanı tarih verdi, ödemeler hesaba geçiyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam öncesinde yılın son müjdesi geldi. Çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

    EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

    Bakan Işıkhan ödemelerin yarın emeklilerin hesaplarına geçirileceğini söyledi. Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IkramiyeEmekliSon Dakika
    Haberler > Ekonomi > Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede sıcak gelişme! Çalışma Bakanı tarih verdi, ödemeler hesaba geçiyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    5 bin lira ödemede tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri... - Ekonomi5 bin lira ödemede tarih ilk kez açıklandı! İşte ödeme tarihleri...Özgür Özel'den asgari ücret tepkisi! - EkonomiÖzgür Özel'den asgari ücret tepkisi!Yabancı yatırımcı Türk Lirası varlıklara akın akın geliyor - EkonomiYabancı yatırımcı Türk Lirası varlıklara akın akın geliyorKKM düşüş hızında vites yükseltti - EkonomiKKM düşüş hızında vites yükselttiEn düşük öğretmen maaşı 2024’te ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar! - EkonomiEn düşük öğretmen maaşı 2024’te ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar!Merkez Bankası rezervleri 145.5 milyar dolara ulaştı - EkonomiMerkez Bankası rezervleri 145.5 milyar dolara ulaştıMerkez Bankası PPK özetini yayımladı! - EkonomiMerkez Bankası PPK özetini yayımladı!Doların saltanatı bitti, resmen duyurdular! - EkonomiDoların saltanatı bitti, resmen duyurdular!Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? - EkonomiÖzel sektör çalışanları ne kadar zam alacak?Rekabet Kurumu bu yıl 2,3 milyar TL ceza kesti! - EkonomiRekabet Kurumu bu yıl 2,3 milyar TL ceza kesti!
    Sonraki Haber Yükleniyor...