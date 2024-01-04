Cem Küçük emekli için çözümü açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeli

4 Ocak 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 17:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon verileriyle birçok ödemenin 2024 tutarı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur, memur emeklisi, milletvekili, dul ve yetim aylığının zam oranları netleşti.

Yıllık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 29,79’luk enflasyon farkı da alacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammının bu orana eklenmesiyle, 2024'te memurların alacağı zam oranı yüzde 49,25 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik zam alacak. Bu zam, kök maaşı 2023'ün ikinci yarısındaki en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere uygulanacak.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRMELİ"

Uzmanlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de refah payı gibi düzenlemelerle yüzde 50 bandına yaklaştırılacağını belirtirken, konuyla alakalı bir yorum da Gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, “Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeli” dedi.

CEM KÜÇÜK'TEN EMEKLİ MAAŞI YORUMU

Beklenen en düşük emekli maaşına ilişkin beklentilerini de sıralayan Küçük, TGRT Canlı Yayınında mesleğe göre memur maaşlarını gösteren bir tablo paylaştı. En düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur’lu için çözümü açıklayan Cem Küçük, emeklinin temmuzda zam oranının düşük kaldığını söyledi.

Küçük, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için devreye girmesi lazım. Zaten temmuz unutuldular, şimdi az geldi. Düşünün en düşük maaş alanlara temmuzda da bir şey verilmedi. Şu anda da sadece yüzde 37, yani çok düşükte kaldılar. Memurlar neredeyse yüzde 100’ün üzerinde zam ve seyyanen fark aldılar. En düşük maaş 11 bin 550 liraya çıkacak mı? O bekleniyor” diye konuştu.