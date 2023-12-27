Çeyiz parası olarak bilinen evlilik yardımı 187 bin liraya çıkıyor! Hangi kadınlar yararlanamayacak

27 Aralık 2023 12:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:16

Yeni yılda asgari ücrete ve memur zamlarına gelen zamla beraber sosyal güvenlik destekleri de artacak. Yetim aylığı alanlara ödenen evlilik yardımı ile dul ve yetim aylıkları da yükselecek.

“EN DÜŞÜK EMEKLİĞİ AYLIĞI 10 BİN LİRAYA ÇIKMASI DURUMUNDA…”

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması durumunda yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7500 liraya çıkacak. Yüzde 50 hissesi olanın 5 bin liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 2 bin 500 liraya yükselecek. Buna göre 7500 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 187 bin liranın üzerinde evlenme yardımı alabilecek.

EVLİLİK YARDIMINDA YAŞ SINIR VE SİGORTA KOLU AYRIMI BULUNMUYOR

Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik yardımında yaş sınırı ve sigorta kolu ayırımı bulunmuyor.

Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor.

Çeyiz desteği, hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

DUL OLUP EVLENENLER İKİNCİ DEFA YARARLANAMIYOR

Dul olup yeniden evlenenler ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor.

Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanıyor. Örneğin iki kız kardeş anne ya da babasından yetim aylığı alıyorsa birinin ikramiye alması durumunda öbürünün aylığı artıyor.

SİGORTALI ÇALIŞAN KADINLAR ÇEYİZ PARASINDAN YARARLANAMIYOR

Sigortalı çalışan kadınlar, ölüm aylığı veya geliri alamadığı için çeyiz parası uygulamasından yararlanamıyor. Erkeklerin de böyle bir hakkı bulunmuyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğünde güncellenmediyse dilekçeyle beraber evlilik cüzdanının bir örneğinin SGK'ya verilmesi gerekiyor.



