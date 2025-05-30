Çiftçilere bayram öncesi müjde! Bakanlık açıkladı, hesapları kontrol edin!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde çiftçilere müjdeli haberi verdi. Bakanlık, 251,3 milyon TL'lik destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Mazot ve gübrenin yanı sıra tarım ve hayvancılığı desteklemek için çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı binlerce çiftçiye müjdeli haberi verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

"ÖDEMELER BUGÜN HESAPTA, HAYIRLI OLSUN"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

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HANGİ ÇİFTÇİLER YARARLANACAK?

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.