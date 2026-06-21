Yükselen fiyatlar çocukların sosyal hayatını da vurdu. Sinema, yemek ve oyun alanından oluşan sıradan bir hafta sonu etkinliğinin maliyeti 1.500 liraya yaklaşırken, dört kişilik bir ailenin aynı aktivite için yaptığı harcama 5 bin lirayı buluyor.

Artan hayat maliyetleri yalnızca mutfak harcamalarını ve kira giderlerini değil, çocukların sosyal hayatını da etkiliyor. Bir dönem orta gelirli aileler için sıradan kabul edilen sinema, yemek ve oyun alanı gibi hafta sonu aktiviteleri, bugün birçok aile için özel günlerde yapılabilen bir harcamaya dönüştü. Uzmanlar, çocukların sosyal hayata katılım maliyetinin son yıllarda hızla arttığına dikkati çekerken, aileler ise bütçe sebebiyle dışarıda geçirilen zamanı azaltmak zorunda kaldıklarını söylüyor. 2026 yılı itibarıyla bir çocuğun alışveriş merkezinde geçireceği yaklaşık dört saatlik bir etkinliğin maliyeti bin lirayı aşıyor. Öğrenci sinema bileti 200-300 TL seviyesine yükselirken, küçük boy mısır ve içecek için yaklaşık 200 TL ödeniyor. En uygun fast food menüsünün fi yatı 250 TL’den başlarken, oyun alanı veya birkaç jetonluk eğlence için de ortalama 250 iea 350 TL arasında harcama yapmak gerekiyor.

KALABALIK AİLEYE ÇOK DAHA FAZLA YÜK

Böylece yalnızca bir çocuğun sinema, yemek ve oyun alanından oluşan temel hafta sonu aktivitesinin faturası 1.000 ile 1.500 TL arasında değişiyor. Maliyet, aile bireylerinin de katılmasıyla daha da yükseliyor. Anne, baba ve iki çocuğun birlikte sinemaya gitmesi, yemek yemesi ve çocukların oyun alanında vakit geçirmesi hâlinde toplam harcama 3 bin ila 5 bin lira bandına ulaşıyor. Otopark ve ulaşım giderleri de eklendiğinde, sıradan bir pazar günü etkinliği birçok aile için ciddi bir bütçe kalemine dönüşüyor.

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YAZ KAMPLARI DAHA PAHALI

Ancak uzmanlara göre asıl dikkati çekici nokta, çocukların sosyalleşme maliyetindeki artış. Sinema, oyun alanı ve benzeri aktivitelerin yanı sıra spor kursları, yüzme eğitimleri, müzik dersleri ve robotik kodlama gibi gelişim odaklı etkinliklerin ücretleri de hızla yükseliyor. Büyükşehirlerde çocukların düzenli katıldığı bir spor veya sanat kursunun aylık maliyeti birkaç 5 bin lirayı bulurken, yaz kampları ve özel eğitim programları ise birçok aile için erişilmesi zor seviyelere çıkmış durumda. Bu tür aktiviteler için aileler 10 bin liranın üzerini gözden çıkarması gerekiyor.

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EVLERE KAPANDILAR

Son dönemde yaşanan ekonomik baskının yalnızca aile bütçelerini değil, çocukların gündelik hayat alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Sosyolog Dr. Ayşe Demir, “Aileler harcamalarını yeniden önceliklendirirken ilk etapta zorunlu olmayan giderleri kısmaya başlıyor. Sinema, tiyatro, oyun alanları ve çeşitli sosyal aktiviteler de bu kalemler arasında yer alıyor. Ancak bu durumun etkisi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik sonuçlar da doğuruyor” dedi. Çocukların akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleştiği alanların giderek azaldığına dikkati çeken Demir, “Eskiden daha sık yapılan hafta sonu etkinlikleri artık özel günlere erteleniyor. Bunun sonucunda çocuklar kamusal ve sosyal alanlardan çekilirken, ev içerisinde dijital ekranlarla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Dijital araçlar kısa vadede bir alternatif gibi görünse de yüz yüze iletişimin, ortak deneyimlerin ve fi ziksel aktivitenin yerini tam olarak dolduramıyor” ifadelerini kullandı.

Aktivite / Kalem 2021 Fiyatı (Ort.) 2026 Fiyatı (Ort.) Artış Oranı Sinema Bileti 35 TL 300 TL %800 Hamburger Menüsü 45 TL 350 TL %677 Lunapark (Tek Biniş) 10 TL 100 TL %900 Trambolin Parkı (1 Saat) 50 TL 450 TL %800 Akvaryum Giriş 80 TL 750 TL %837 Top Havuzu / Oyun Alanı 40 TL 300 TL %650

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