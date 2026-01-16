Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı onayladı! Avrupa ülkesinde kripto para bankası kuruluyor
Avrupa ülkesi Belarus'ta kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede kripto para bankası kurulmasına izin veren kararnameyi onayladı.
Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Lukaşenko tarafından onaylanan kararnameyi yayımladı. Buna göre, Belarus’ta kripto para bankası kurulmasına izin verilirken, kararnameyle ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Kararnamede, kripto para bankalarının geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto para işlemleriyle birleştirmesi öngörülürken, söz konusu bankaların kurulabilmesi için Belarus’taki Yüksek Teknoloji Parkı’nda kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.
BÖLGEDE KRİPTO PARAYA TALEP ATTI
Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik talepte artış yaşandığına vurgu yapıldı.
