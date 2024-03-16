Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'haziran' ayını işaret etti: Enflasyonda yıllık bazda düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyondaki yıllık etkinin haziran ayı itibarıyla görüleceğini söyleyip "2025’te yüzde 15’ler seviyesine 2026’da yeniden tekrardaki rakamlara ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da bir iftar programında vatandaşlarla buluştu. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Yılmaz, ekonomideki iyileşmeye vurgu yaptı.

Milletin basiretiyle, ferasetiyle siyasi istikrarına sahip çıktığına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

'İLK DEFA TRİLYON DOLAR CEPHESİNİ AŞTIK'

Bu seçimden sonra iyi ki dediler kazanmamışız. Kazanırsak bu memleketin hali ne olurdu dediler. Gizli anlaşmalar, birbirinden alakasız partiler, kişilikler, çok şükür milletimiz basiretiyle, ferasetiyle, siyasi istikrarına sahip çıktı. Liderine sahip biz de bu siyasi istikrar ortamında hükümete gelir gelmez güçlü bir ekiple planlarımızı, programlarımızı yaptık, orta vadeli programımızı, 12 planımızı ve hiç ara vermeden gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar asrın felaketi dediğimiz geçen yıl depremi yaşadık.

11 vilayetimiz, 14 milyon insanımız etkilendi. 6 Şubatta yaşadığımız depremlere rağmen yüzde 4,5 büyüme kaydetti ekonomimiz. İlk defa geçen yıl 1 trilyon dolar cephesini aştı milli gelir büyüklüğümüz. 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece trilyonluk ekonomilerdekine Türkiye'ye girmiş oldu.

'İŞSİZLİĞİ KAPATTIK'

Bütçe açığını depreme rağmen yüzde 10’u geçecek diyorlardı. Biz 6,5 olarak koymuştuk. 5,2 ile kapattık açığı. O da çok iyi. Cari açığımız düşüyor. Henüz yıllık istatistikler çıkmadı ama tek haneli rakamlarla işsizliği kapattığımız artık gerçekleşmiş oldu.

Özellikle kadın istihdamında, genç istihdamında da artış görüyoruz. Bütün bunlar siyasi, istikrarlı oluyor, güvenle oluyor. Siyasi istikrarın olmadığı, iyi yönetimin olmadığı yerde ve ekonomi kalıyor ne de başka bir gelişme.

'TEK SIKINTIMIZ FİYAT İSTİKRARI'

Bir tek konuda sıkıntımız var. O da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz. Vatandaşımızın da sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğiniz haline getirmiş durumdayız artık enflasyon konusunu. Planlarımızı, programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Bu yılın ortalarından itibaren, mayıstan sonra, mayısa kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz. Mayıstan sonra haziran Temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin bir şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle.

2025’te yüzde 15’ler seviyesine 2026’da yeniden tekrardaki rakamlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle planlı programlı bir şekilde bütün dengelerimizi de gözeterek başarıyoruz.



