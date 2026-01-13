DEİK Başkanı Nail Olpak, 2025’te faiz ve enflasyonda görece bir rahatlama öngördüklerini ancak kalıcı iyileşme için gerçekçi beklentilerle hareket edilmesi gerektiğini, Gümrük Birliği’nin güncellenmemesinin kayıplara yol açacağını ve ABD ile artan ticaretin yanı sıra Suriye ile ticaret hacminin de büyüyeceğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faizlerde yaklaşık 10 puan, enflasyonda da yaklaşık 14 puanlık bir gerileme ile yılın kapandığını belirterek, “2025’e göre daha iyileşmiş, nispi anlamda belli rahatlamaların olacağı bir yıl görüyoruz ama bu bütün sıkıntıların ortadan kalkacağı bir yıl anlamına gelmez. Bunu negatifleşmek anlamında söylemiyorum, iş dünyası hesabını buna göre yapmalı. Artık faizler hemen bizim çok istediğimiz seviyelere gelecek, enflasyon çok aşağılara inecek beklentisi içerisinde olursak gerçekçi beklenti olmaz. Görece bir rahatlamanın olacağını biliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini belirten Nail Olpak, bu güncelleme yapılmadığı takdirde kayıplar olacağını söyledi. Olpak, “30 yılına gelmiş bir birlikten bahsediyoruz, 30. yılında ve hâlâ güncellenmesini konuşuyoruz. Çok önemli, bu güncelleme yapılmadığı takdirde raporları ile de ortaya koyduk, sadece biz kaybetmiyoruz, AB’nin de kaybı var” diye konuştu. Nail Olpak, ABD ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 35 milyar dolara çıktığını belirterek, ilişkilerde gözlenen iyileşmenin ticari gelişmelerin önünü açabileceğini söyledi. Olpak, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: Çünkü sınır komşumuz, beraber ortaklıklarımızın olduğu bir ülke. İç savaşın olduğu dönemde de her ne kadar, bir miktarı sınır ticareti dâhil olmak üzere, ticaret olsa da rakamlar azdı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti, daha fazla olacaktır. Suriye’nin birçok öncelikli meselesi var ama günlük hayatı devam ettirebilmek için ikili ticaret de olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası