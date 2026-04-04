Denize kıyısı olmayan Erzurum'da yılda 300 ton balık üretimi yapılıyor. Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nde üretilen balıklar 200-250 grama ulaşınca satılıyor. Yurt dışına da ihraç edilen balıklar Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Baraj Gölü'nde yedi yıldır kafes balıkçılığı yapan Ünsal Bingül, üretim sezonunun Ekim ayı ortalarında başladığını ve Haziran ortalarına kadar sürdüğünü belirtti. Bölgenin mikroklima özelliğine dikkat çeken Bingül, kış aylarında üretimin daha verimli olduğunu ifade etti. Üretilen balıkların Kasım ayında somon adayı olarak Karadeniz'e gönderildiğini söyleyen Bingül, yıllık üretimin 250 ila 300 ton arasında değiştiğini dile getirdi. Devlet desteklerinden faydalandıklarını vurgulayan Bingül, üretimi her yıl artırarak hem istihdam sağladıklarını hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırdıklarını kaydetti.

Denizi olmayan kentimizde yılda 300 ton balık üretiyorlar

200-250 GRAMA ULAŞINCA SATILIYOR

3 yıldır barajda faaliyet gösteren üretici Fikret Demirci ise yavru balıkların kara tesislerinde yumurtadan çıktıktan sonra baraja getirildiğini belirtti. Balıkların burada büyütülerek 200-250 gram ağırlığa ulaştığında satışa sunulduğunu ifade eden Demirci, talebe göre somon üretimi de yaptıklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Demirci, sektöre yeni girişimcilerin de ilgi göstermeye başladığını ifade etti.

HEM DIŞ PAZARA HEM DE RESTORANDA SATIŞ YAPIYOR

Barajda üretim yapan bir diğer işletmeci Ali Pınar ise bölgedeki mikroklima sayesinde yılın yaklaşık 8 ayında üretim yapılabildiğini söyledi. Balık yetiştiriciliğinin mevsimsel bir iş olduğunu ancak Ayvalı Barajı'nın bu açıdan avantaj sağladığını belirten Pınar, işletmelerinde yetiştirilen balıkların hem kendi restoranlarında tüketildiğini hem de dış pazara sunulduğunu kaydetti. Yılda yaklaşık 30 bin müşteriye hizmet verdiklerini ifade eden Pınar, üretilen balıkların Rusya ve Japonya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Bölge halkına ekonomik katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten üreticiler, gençlerin de sektöre yönelmesini istediklerini dile getirdi. Yaz aylarında su sıcaklığının 26 dereceye kadar yükselmesinin balık üretimi açısından olumsuzluk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası