Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Delikanlı dizisi için yayın takvimi netleşti. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı yapımın ilk bölüm tarihi ve yayın günü izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Delikanlı dizisinin yayın tarihi ve günü belli olurken, Show TV ekranlarında başlayacak yeni yapımın ilk bölümü için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle öne çıkan dizi, yeni sezonda reyting yarışına dahil olmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Senaryosu ise Aybike Ertürk imzası taşıyor.

DELİKANLI DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Delikanlı dizisinin ilk bölümü 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan tanıtım fragmanlarının ardından dizinin başlangıç tarihi netlik kazanırken, ilk bölüm için geri sayım başladı.

Yeni dizinin aynı gün yayınlanan yapımlarla rekabete girecek olması da dikkat çekiyor. Özellikle pazartesi akşamlarının yoğun rekabet ortamında Delikanlı’nın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Delikanlı dizisi, 6 Nisan itibarıyla her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanacak. Böylece dizi, haftanın en çok izlenen günlerinden biri olan pazartesi akşamında izleyici karşısına çıkacak.

Pazartesi günleri yayınlanan diğer yapımlarla yaşanacak reyting rekabeti şimdiden gündem olurken, dizinin özellikle genç izleyici kitlesinden nasıl bir karşılık bulacağı yakından takip ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?

Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf’un hayat hikayesini merkezine alıyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter olan Yusuf’un hayatı, yaşanan olaylarla birlikte bambaşka bir yöne kayacak.

Çocukluk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurma hayali kuran Yusuf, zamanla yeraltı dünyasının içine sürükleniyor. Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri dönen karakterin geçmişle yüzleşmesi ve intikam arayışı dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimler de yer alıyor.

