Denizlerde palamut bereketi! Av sezonu iyi başladı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Yaklaşık 4,5 ay süren hazırlıkların ardından sezonun ilk gecesinde ağlarını denizle buluşturan balıkçılar karaya çok sayıda palamut ile döndü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- İstanbul’da 20 yıldır balıkçılık yapan esnaf Abdullah Çimen “Gelen haberler yüzümüzü güldürüyor. Balığa çıkan arkadaşların bize verdiği bilgilere göre bu sene palamut bol. En son 2 yıl evvel bu kadar bol olmuştu. İnşallah bu sene de 2 yıl önceki gibi olacak. Palamut, tutanı, satanı, yiyeni en mutlu eden balık” dedi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Metin Bekçi, balıkçıların ilk gece ağlarını özellikle palamut ve istavritle doldurduğunu söyledi. Emre Karadeniz de sezonun bereketli başladığını, tezgâhlarının ilk günde şenlendiğini dile getirdi. Emrah Kılıç, balık çeşitlerinin artmasıyla fiyatların gerilediğini ifade ederek, “Palamudun tanesi 75 ila 100 lira arasında, istavritin kilogramı da 100 liradan satılıyor. Bu balıkların fiyatı bundan bir hafta önce iki katıydı” dedi. Erdal Çamaş ise bu sezon vatandaşların ucuz balık tüketebileceğine işaret ederek “Sezon daha yeni açıldı. Şimdiden balık çeşidi oldukça fazla. İlerleyen haftalarda balık fiyatları daha da düşecek. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyebilecek” diye konuştu.

Çanakkale’de ise av yasağının sona ermesiyle ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar, hava muhalefeti sebebiyle sezonun ilk gününde umduğunu bulamadı.

TÜRK SOMONU NORVEÇ'İ TAHTINDAN İNDİRECEK

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, bu yıl tüketicilerin balığa doyacağını söyledi. Sagun, ağların palamut ile dolacağına dikkat çekerek, “Kırmızı et fiyatlarının çok yüksek seviyelerde olması vatandaşların protein ihtiyacını en ucuz şekilde karşılamak için balık ürünlerini ilk sıraya çıkaracak” dedi. Son yıllarda Karadeniz’de üretilen Türk Somonu’nun hem ihracatta hem de iç pazarda payını giderek artırdığını vurgulayan Sagun, şöyle konuştu: Somonu yıllardır Norveç’ten ithal ediyorduk. Bunun karşılığında milyonlarca dolar ödüyorduk. Dış pazarlarda büyük ilgi gören Türk Somonu’nun ihracatı sürekli artıyor. 2024’ün ilk altı aylık rakamlarına baktığımızda Levrek ihracatı 274.8 milyon dolar olurken, Çipura ihracatı 252.8, Türk Somonu ise 195.9 milyon dolar oldu.