Denizli'de simit fiyatları 1 Nisan 2026'dan itibaren 20 TL'ye yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 33 zamlandı.

Denizli genelinde 13 Ocak 2025’ten bu yana 15 TL’den satılan 100 gramlık simit, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık yüzde 33 oranında zamlandı. Fırıncı esnafının bir süredir beklediği fiyat güncellemesiyle birlikte, yeni tarife 1 Nisan sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Denizlide simide zam! Yeni fiyat 1 Nisandan itibaren geçerli

20 TL'DEN SATILACAK

Yapılan düzenleme sonrası, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan simit, Denizli genelinde tezgahlarda 20 TL’den satışa sunulacak. Fiyat artışının, özellikle artan un, enerji ve işletme giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.

