Denizli'de simide zam! Yeni fiyat 1 Nisan'dan itibaren geçerli
Denizli'de simit fiyatları 1 Nisan 2026'dan itibaren 20 TL'ye yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 33 zamlandı.
Özetle
Denizli'de 100 gram simitin fiyatı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere %33 zamla 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.
- Denizli'de 100 gram simit fiyatı zamlandı.
- Yeni fiyat, 1 Nisan itibarıyla 20 TL olarak uygulanacak.
- Zam oranı yaklaşık %33'tür (eski fiyat 15 TL idi).
- Fiyat artışının nedenleri un, enerji ve işletme giderlerindeki yükseliştir.
Denizli genelinde 13 Ocak 2025’ten bu yana 15 TL’den satılan 100 gramlık simit, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık yüzde 33 oranında zamlandı. Fırıncı esnafının bir süredir beklediği fiyat güncellemesiyle birlikte, yeni tarife 1 Nisan sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek.
20 TL'DEN SATILACAK
Yapılan düzenleme sonrası, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan simit, Denizli genelinde tezgahlarda 20 TL’den satışa sunulacak. Fiyat artışının, özellikle artan un, enerji ve işletme giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.
