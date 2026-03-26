Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri anlaştıkları mekana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişilik şebeke çökertildi. Masaya bilgisi dışında ürün getirilen ve itiraz edince tehdit edilen bir mağdurun ihbarı, organize gasp çetesini adliyeye taşıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden kurulan tuzaklarla vatandaşların restorana yönlendirilip yüksek hesaplarla karşı karşıya bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık koordinesinde çalışan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir mağdurun sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir kadınla buluştuğunu ve ardından belirlenen mekâna götürüldüğünü belirledi.

FAHİŞ HESABA İTİRAZA TEHDİT

İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirilerek, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaba itiraz eden müşteki iddiaya göre tehdit edilince ödeme yapmak zorunda kaldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden müştekileri tuzağa düşüren 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası