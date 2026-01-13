Jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresinde fiyat değişmezken, İstanbul'da motorinin litresi son zamla 55 liraya yaklaştı.

Başta İran olmak üzere yaşanan jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanma petrol fiyatlarını etkiliyor. Gelişmeler neticesinde araç sahiplerini üzecek bir haber geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Pompaya yansıyan son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54,71 liraya yükseldi. Motorin İzmir'de 56,1 liraya, Ankara'da ise 55,84 liraya satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

