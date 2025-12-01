Geçtiğimiz ay asgari ücret talebini 45 bin lira olarak açıklayan işçi konfederasyonu DİSK'ten yeni bir talep geldi. DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir" dedi. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Aralık ayına girilmesiyle milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapması beklenirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konferasyonu'ndan (DİSK) yeni bir talep geldi.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 45 BİN TL

DİSK, geçtiğimiz ay asgari ücret önerisini 45 bin TL olarak açıklamıştı. Yoksulluk sınırının 90 bin lirayı aştığını belirten DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL’nin altında olmaması gerekir." demişti.

"HEDEFLENEN ENFLASYON KADAR ZAM KABUL EDİLEMEZ"

Bugün konuyla ilgili yeni bir basın toplantısı gerçekleştiren Çerkezoğlu, dikkat çeken bir öneride bulundu. Yüksek enflasyona vurgu yapan Çerkezoğlu, "Hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı kabul edilemez" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE YILDA 2 KEZ ZAM YAPILMALI"

Çerkezoğlu, "Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yılda bir kez artırılması reel ücretlerde ciddi bir kayba neden oluyor. Bu nedenle, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret saptanırken, en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşının da referans alınması gerektiği belirtildi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMELİ"

Emekli zammıyla ilgili de konuşan Çerkezoğlu, "Asgari ücretten düşük emekli aylıkları asgari ücret düzeyine yükseltilmeli; diğer emekli aylıkları da orantılı olarak yükseltilmelidir." dedi.

Editör:MESUT ŞAHİN

