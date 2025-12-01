Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 116 yılı aşkın rekabet, Kadıköy'de oynanan derbilerle ayrı bir boyut kazanıyor. Süper Lig ve kupa maçları birlikte değerlendirildiğinde Galatasaray'ın Kadıköy karnesi merak ediliyor. Derbi öncesi futbolseverler, Galatasaray Kadıköy'de kaç kez yendi, kazandı ve maç skorları nasıldı sorularına cevap arıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de 404. randevu için sahaya çıkmaya hazırlanırken gözler yine Ülker Stadı'ndaki tarihi istatistiklere çevrildi. Rekabetin genelinde Fenerbahçe galibiyet sayılarında önde olsa da Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı maçların oranı merak konusu.

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ KADIKÖY'DE KAÇ KEZ YENDİ?

Kadıköy istatistiklerine hem tüm resmi maçlar hem de sadece lig maçları üzerinden bakmak gerekiyor. 2017-2018 sezonundan itibaren bakıldığında Galatasaray, Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Bu süreçte ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, kupadaki tek Kadıköy maçını da kazanarak toplamda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle güçlü bir seri yakaladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında günümüze kadar 403 maç oynandı. Bu maçlardan 149'unu Fenerbahçe, 130'unu Galatasaray kazandı ve 124 mücadele berbaerlikle sonuçlandı.

GALATASARAY KADIKÖY'DEKİ MAÇ SKORLARI

Galatasaray'ın Kadıköy'de oynadığı son 10 maçın skoru şu şekilde:

Türkiye Kupası Çeyrek Final 2025 - Fenerbahçe vs Galatasaray - 1:2

Süper Lig 6. Hafta 2024 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3

Süper Lig 18. Hafta 2023 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0

Süper Lig 18. Hafta 2023 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:3

Süper Lig 32. Hafta 2022 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0

Süper Lig 24. Hafta 2021 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:1

Süper Lig 23. Hafta 2020 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3

Süper Lig 28. Hafta 2019 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:1

Süper Lig 26. Hafta 2018 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0

Süper Lig 11. Hafta 2016 – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİLERİNDE EN FARKLI SKORLAR NELER?

Rekabetin genelinde Galatasaray en farklı galibiyetini 1911'deki 7 0'lık skorla alırken, Fenerbahçe Süper Lig tarihinin en farklı Kadıköy derbisini 2002'de 6 0'lık galibiyetle yazdı.

