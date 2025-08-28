Doğada kendi kendine yetişiyor! Sanki altın... Tanesi 30, kilosu 10 bin lira

Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde doğada kendi kendine yetişen kenger bitkisi, yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakız elde edilerek satılıyor.

Üretim süreci çok zahmetli olan kenger sakızı, sağlığa faydalı olması nedeniyle oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip. Kenger sakızı ayrıca bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

TOPLAMASI SAATLER SÜRÜYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz Büyük Mahalle mevkiindeki dağlık alana çıkarak, saatlerce süren yoğun bir çalışmanın ardından kenger sakızı topladığını söyledi.

TOPRAKTA BİR GÜN BEKLİYOR

Çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkaran Demirkaya, kökü bıçakla çapraz keserek sakızın oluşmasını sağlayan sıvının dışarı çıkmasına yardımcı olurken, toprakta bir gün bekleyerek sertleşen sıvı daha sonra toplanıyor.

TANESİ 30, KİLOSU 10 BİN LİRA

Evde temizleme işlemine tabi tutulan sakızlar, soğuk su altında taşla dövülüp, sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden arındırılıyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan kenger sakızı, tane olarak 30 TL'den, kilogram bazında ise 10 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Mehmet Demirkaya, kenger bitkisinden sadece sakız değil, aynı zamanda kahve de üretildiğini belirterek, kenger kahvesinin kilogram fiyatının ise 1000 ile 1500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Kenger sakızının özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydeden Demirkaya, vatandaşlara sakızı denemelerini tavsiye etti.