Dolar patinaj çekti! Altın ve borsanın haftası… En çok hangisi kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! Serbest piyasada bugün 2500 TL’yi gören gram altın, haftalık bazda %2,15 yükselerek, en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftalık %1,91 artışla ikinci sırada yer aldı. TL mevduat %0,9 getiri sunarken; dolar, haftalık bazda on binde 9 gibi sınırlı bir primle yatay seyretti. İçeride TÜFE’nin beklenti altında kalması, küresel tarafta ise ABD verilerinde ‘soğuma’ işaretleri, piyasaları destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Dolar/TL cephesinde “lira lehine” yabancı raporlarının geldiği haftada, kurlarda yatay bir eğilim öne çıktı. Hafta başında vergi açıklamasıyla şoke olan borsa, hızla toparlanarak yükseldi. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri ise “güvercin FED” beklentilerini artırarak, altın fiyatlarına destek oldu.

PİYASALARDA BU HAFTA

Haziran ayı TÜFE verisi çarşamba günü belli oldu. %1,64 ile beklenti altında kalan aylık TÜFE, piyasalarda iyimserliği artırdı. Öte yandan FED’in son toplantı tutanaklarında beklentiye paralel olarak ‘enflasyonda iyileşme vurgusu’ ve ‘faiz indirimi için sabır’ mesajları öne çıktı. Bugün açıklanan ABD işsizlik rakamı da %4 beklentiye karşılık %4,1 olarak geldi.

HAFTANIN GETİRİ LİDERİ ALTIN

Geçen hafta 2447 TL’den kapanan gram altın, bu haftayı 2500 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Haftalık bazda %2,15 yükselen gram altın; ons altının 2380 dolara çıkmasından destek buldu. ABD’de mayısta 272 bin olan tarım dışı istihdamın, haziranda 206 bin kişiye kadar düşmesi, ciddi bir daralmaya işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,40’tan 4,27’ye geriledi ve ons altın yükseldi.

BORSA GİTTİ GELDİ!..

BİST100 endeksi hafta başında vergi açıklamalarıyla birlikte 10.250 sınırına kadar gerilese de olumlu TÜFE rakamlarında moral bularak yükselişe geçti ve bugün 10.851’den kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda %1,91 prim yapan BİST100, getiride ikinci sırada yer aldı. Analistler; 10.850’nin üzerinde kalıcılık halinde, gelecek hafta yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

DOLAR YERİNDE SAYDI

Bu hafta TL cinsinden tahvilleri tavsiye eden çok sayıda yabancı raporu geldi. Geçen cuma 32,64 TL’den kapanış gerçekleştiren dolarda işlemler, hafta kapanışına doğru 32,67’den devam ediyor. Böylece kurlarda haftalık bazda on binde 9 gibi sınırlı bir prim gerçekleşiyor.

Öte yandan TL mevduatta bekleyenler ise haftalık bazda %0,9 getiri elde etti.