Piyasada bayram havası... Borsa zirveye, tahvil faizleri dibe!..

TCMB Başkanı Karahan’ın, düşük gelen enflasyon rakamlarının ardından sıkı para politikası vurgusu yapması ve ‘piyasa dostu’ mesajlar vermesi moralleri yükseltti. Borsa İstanbul’da 3 günlük yükseliş %6’yı buldu. 10.872’den kapanan endeks, tarihî zirvesine oldukça yaklaştı. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi de %39 sınırına çekilerek, son 6 ayın en düşüğüne geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda dün açıklanan haziran TÜFE rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesinin ardından, faiz indirimleri daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bugün ise konuyla ilgili olarak TCMB Başkanından önemli mesajlar geldi.

KARAHAN’DAN KRİTİK MESAJLAR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; sadece geçen ay açıklanan enflasyon verisiyle bir çıkarım yapmanın sağlıklı olmayacağını, sıkı para politikasının korunacağını, aylık enflasyonda daha belirgin ve kalıcı gerileme görmek istediklerini, bu konuda da alınacak mesafelerinin olduğunu vurguladı.

BORSADA HIZLI YÜKSELİŞ

Karahan’ın mesajlarından destek bulan piyasalar pozitif bir günü daha geride bırakıyor. Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de sürdü. BİST100 endeksi %1,78 artarak 10.872’den kapanış gerçekleştirdi. Hafta içinde en düşük 10.254 puanı gören endeks, bu seviyeye göre %6 yükseldi.

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TAHVİL FAİZİNDE GERİLEME

Mayısta 11.088 ile rekor kıran BİST100 endeksi, son kapanışı itibarıyla tarihi zirvesinin %2 gerisinde bulunuyor. TL’ye güven ve TÜFE’de düşüşle birlikte yabancıların da tahvil alımlarını sürdürmesi üzerine; 2 yıllık gösterge faiz %39 sınırına çekildi ve son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

BEKLENTİLER POZİTİF

Analistler; BİST100’de bugün kritik 10.850 direncinin üzerine çıkıldığını, bu seviye üzerinde kalındıkça yeni rekor denemelerinin gelebileceğini belirtiyor. Yabancı raporları ile tavsiye edilen Türk tahvillerine de para girişi sürerken; piyasa faizlerinde düşüş trendinin sürmesi bekleniyor.

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DOLAR VE ALTIN SAKİN

Bugün dolarda yatay görünüm sürdü. 32,55 TL’den güne başlayan dolarda işlemler, akşam saatlerinde 32,56’dan devam ediyor. Ons altın 2360 dolar ve gram altın 2470 TL’ye yakın stabil görünümünü koruyor. Altın fiyatlarında gözler, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.