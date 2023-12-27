Dolar ve Euro'nun ateşi yükseldi! Uzmanlar kritik seviyeleri açıkladı, işte döviz kurlarında yılın son rakamları..

27 Aralık 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:37

Küresel piyasalarda yıl sonu tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL bugün ne kadar? Euro kaç TL'den satılıyor? İşte uzman yorumları ve döviz kurlarında son durum...

İNDİRİMLER GÜNDEME GELDİKÇE DOLAR DÜŞÜYOR

ABD doları, Federal Rezerv'in yakın gelecekte faiz indirimi uygulayabileceğine dair artan beklentiler nedeniyle aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor Dolar, küreselde son dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar endeksi yılın son günlerinde 101,46 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL REKORA DOYMUYOR

Türk Lirası, döviz kurları karşısında değer kaybını yıl sonunda da sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası mevudatlara ilgi artarken, dolar kuru kademeli rekorunu sürdürüyor. Gördüğü en yüksek seviyeyi 29.435 TL'ye çıkaran Dolar/TL kuru bugün yeni bir rekora daha imza attı. Dolar/TL bugün 29.37 TL'ye kadar yükselerek Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan 29.50 TL'ye bir adım daha yaklaştı.

Dolar, anlık olarak 29.3739 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

EURO'DA TARİHİ ZİRVESİNE YAKIN

Doların küreselde güç kaybetmesinden destek bulan Euro, tüm zamanların rekorunu 32.50 TL'ye çıkarmıştı. Tarihi zirvesine yakın seyreden Euro, bugün 32.4764 TL'den işlem görüyor.

Diğer döviz kurlarındaki tablo ise şu şekilde:

İngiliz sterlini yüzde 0,77 yükselişle 37,335 lira

İsviçre frangı yüzde 0,17 yükselişle 34,3499 lira

Rus rublesi yüzde 0,29 yükselişle 0,3198 lira

Çin yuanı yüzde 0,73 yükselişle 4,1029 lira

Japon yeni yüzde 0,73 yükselişle 0,2057 lira

UZMANLARDAN DOLAR VE EURO YORUMLARI

İntegral yatırımın günlük bültenine göre Dolar/TL’de 29.00 seviyesi üzerinde pozitif hareketine devam ediyor. Orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam eden Dolar kurunda teknik olarak yukarıda 29.80 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekleniyor. Dolar/TL’de 28 seviyesi destek olmayı sürdürüyor.

DOLAR/TL İÇİN TEKNİK SEVİYELER

Destekler: 28.70 \ 28.20 \ 27.50

Dirençler: 29.350 \ 29.50 \ 29.80

EURO/TL İÇİN TEKNİK SEVİYELER

Destekler: 31.50 \ 31.00 \ 30.50

Dirençler: 32.45 \ 32.60 \ 32.80