"Doların saltanatı bitti" diyen İslam Memiş'ten konuşulacak 2026 uyarısı: Altın alacaklar fırsatı kaçırmasın
Doların rezerv para üstünlüğünün çöktüğünü söyleyen İslam Memiş, 2026’da doların zayıf kalacağını belirterek altın ve gümüşe dikkat çekti. “Artık rezerv para altın oldu” diyen Memiş, gram altında 8 bin TL hedefini yineledi.
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler derinleşirken, yatırımcıların yönünü özellikle altın ve gümüş gibi değerli metallere çevirmesi dikkat çekiyor.
Ekonomist İslam Memiş katıldığı canlı yayında mevcut tabloyu değerlendirirken 2026 yılı için doların zayıf performans göstereceğini, altın ve gümüşün ise yatırımcılara kritik fırsatlar sunabileceğini söyledi.
İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin sadece ekonomik göstergelerden değil, aynı zamanda siyasi gelişmelerden beslendiğini anlatarak şu tespiti yaptı:
“Piyasalarda bir kaygı var, tedirginlik var ama, piyasalar özellikle ekonomik verilere çok da bakmıyor. Yani jeopolitik erilimler daha çok ön planda. Trump'ın söylemleri daha çok ön planda.”
“DOLARIN REZERV PARA NİTELİĞİ TARTIŞILIYOR”
Doların küresel sistemdeki konumunun zayıfladığına dikkat çeken Memiş, 2026 için kritik öngörüsünü şu sözlerle dile getirdi:
“Doların rezerv para niteliği piyasalar tarafından çok tartışılıyor. Rezerv paranın %80'i dolardı. Bu oran %46'ya kadar geriledi. Artık rezerv para altın oldu. Bu denge değişti tamamen. Dolayısıyla doların ben 2026 yılında performansını zayıf beklediğimi söyleyebilirim.”
Dolar yatırımı düşünenlere ise açık bir uyarıda bulundu:
“O yüzden dolar düşünen, dolar yatırımı düşünen yatırımcısının bu kararını bir kez daha gözden geçirmesi lazım.”
“ALTIN VE GÜMÜŞTE YILIN İLK YARISI KRİTİK”
Memiş, 2026 yılını iki bölümde değerlendirdiklerini belirtti:
“Yılın ilk yarısına kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın ve gram altın tarafında 4800 - 4880 dolar dirençlerini yılın ilk yarısında takip edeceğiz. Gram altın tarafında da ilk hedefimiz 8.000 TL seviyesi.”
İkinci yarıda ise daha sakin bir seyir beklediklerini vurguladı:
“Ancak yılın ikinci yarısında çok agresif yükselen bir trend beklemiyoruz. Biraz daha dinlenen, biraz daha yatay bir süreç bekliyoruz değerli metaller tarafında.”