Doların rezerv para üstünlüğünün çöktüğünü söyleyen İslam Memiş, 2026’da doların zayıf kalacağını belirterek altın ve gümüşe dikkat çekti. “Artık rezerv para altın oldu” diyen Memiş, gram altında 8 bin TL hedefini yineledi.

Ekonomist İslam Memiş katıldığı canlı yayında mevcut tabloyu değerlendirirken 2026 yılı için doların zayıf performans göstereceğini, altın ve gümüşün ise yatırımcılara kritik fırsatlar sunabileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler derinleşirken, yatırımcıların yönünü özellikle altın ve gümüş gibi değerli metallere çevirmesi dikkat çekiyor.

“Piyasalarda bir kaygı var, tedirginlik var ama, piyasalar özellikle ekonomik verilere çok da bakmıyor. Yani jeopolitik erilimler daha çok ön planda. Trump'ın söylemleri daha çok ön planda.”

İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin sadece ekonomik göstergelerden değil, aynı zamanda siyasi gelişmelerden beslendiğini anlatarak şu tespiti yaptı:

“DOLARIN REZERV PARA NİTELİĞİ TARTIŞILIYOR”

Doların küresel sistemdeki konumunun zayıfladığına dikkat çeken Memiş, 2026 için kritik öngörüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Doların rezerv para niteliği piyasalar tarafından çok tartışılıyor. Rezerv paranın %80'i dolardı. Bu oran %46'ya kadar geriledi. Artık rezerv para altın oldu. Bu denge değişti tamamen. Dolayısıyla doların ben 2026 yılında performansını zayıf beklediğimi söyleyebilirim.”

Dolar yatırımı düşünenlere ise açık bir uyarıda bulundu:

“O yüzden dolar düşünen, dolar yatırımı düşünen yatırımcısının bu kararını bir kez daha gözden geçirmesi lazım.”