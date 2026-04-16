Aydın'ın Kuşadası ilçesini, dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında gösterilen Bermuda bayraklı "Sun Princess" gemisi ile Norveç bayraklı "Viking Vesta" gemisi ziyaret etti. Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı olan 5 bin 297 turist, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ni gezdi, Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alan "Sun Princess" ve "Viking Vesta" adlı gemilerle 5 bin 297 turist geldi.

Bermuda bayraklı "Sun Princess" ile Norveç bayraklı "Viking Vesta", sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

EFES ANTİK KENTİNİ GEZDİLER

Gemilerden inen ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan 5 bin 297 turistin bir bölümü, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezerek alışveriş yapmayı tercih etti.

İşte gemilerin limandaki fotoğrafları:

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri Kuşadası'na demir attı! 5 binden fazla turist ilçeye akın etti

