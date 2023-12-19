Dünyanın en zengin kentleri belli oldu! İstanbul dolar milyoneriyle listedeki yerini aldı

19 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:48

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Henley & Partners danışmanlık şirketinin "Dünyanın En Zengin Kentleri 2023" raporuna göre, dünya genelindeki dolar milyonerlerinin sayısında son on yılda yüzde 65'lik bir artış yaşandı. Bu zenginlerin tercih ettiği şehirler arasında ilk sırayı ABD'nin New York şehri alırken, Tokyo ve San Francisco da listede öne çıkan diğer kentler arasında yer aldı.

NEW YORK'TA 340 BİN DOLAR MİLYONERİ VAR

Rapora göre, New York'ta yaşayan 340 bin dolar milyoneri, kent nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturuyor. Japonya'nın başkenti Tokyo ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı yine ABD'den San Francisco aldı. Avustralya'nın Sidney kenti ise 10'uncu sıradaki yükselişiyle dikkat çekiyor.

İSTANBUL 51. SIRADA

Dünya'da yer alan habere göre; Henley & Partners'ın raporuna göre, Avustralya'nın zenginleri çeken üç önemli faktör; yüksek yaşanabilirlik oranları, Asya pazarlarına erişim ve ülkede veraset vergisinin olmaması olarak belendi. Türkiye'den listede yer alan tek kent ise İstanbul, oldu. 16 milyon kişinin yaşadığı mega kent 16 bin 300 dolar milyoneriyle listenin 51'inci sırasında kendine yer buldu.

Raporda öne çıkan bir diğer nokta ise dolar milyonerlerinin sayısındaki küresel artış ve İstanbul'dan yaşanan göç. 2010 ile 2020 yılları arasında dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısında yüzde 65'lik bir artış görülürken, İstanbul'daki zenginlerin yüzde 35'i 2012 ile 2022 yılları arasında şehirden ayrıldı.

Çin'in yükselişi de raporda dikkat çeken bir diğer nokta. Hangzhou kenti ve ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kenti, geçtiğimiz 10 yıl içinde dolar milyonerleri sayılarını katlayarak önemli sıralamalara yükseldi. Bu süreçte Çin'in, Japonya'nın önüne geçerek dünya genelinde zenginleşen ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.