Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu

Türkiye'nin en zengin aileleri listesi açıklandı. Listeye göre, Türkiye'nin en zengin ailesi 6 milyar dolar üzeri servetiyle Koç Ailesi olurken 5-6 milyar dolar servetiyle Şevket Sabancı'nın ailesi 2., 4-5 milyar dolar servetiyle Erol Sabancı Ailesi de 3. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 AİLESİ VE SERVETLERİ ŞU ŞEKİLDE

1) Koç Ailesi - 6 milyar dolar üzeri servet

2) Şevket Sabancı'nın Ailesi - Esas Holding - 5-6 milyar dolar servet

3) Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

4) Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

5) Tara Ailesi - Enka Holding - 3-4 milyar dolar servet

6) Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding - 3-4 milyar dolar servet

7) Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 3-4 milyar dolar servet

8) Murat Ülker - Kökler Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

9) Özokur Ailesi - Üs Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

10) Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

LİSTEYE İKİ YENİ İSİM DAHİL OLDU

Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yılbaşında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel de bu yıl listede kendilerine yer buldu.