Gülse Birsel imzalı Aile Arasında 2’nin çekim tarihi belli oldu

11 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:40

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile Arasında filminin sevenlerine müjdeli haber geldi. Aradan geçen yıllara rağmen ilgiyi kaybetmeyen film yeniden çekilecek.

BU YAZ ESKİ KADROSUYLA ÇEKİLECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi. Aile Arasında’nın devam filmi bu yaz eski kadrosuyla çekilecek. Şimdiden merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturacak.

EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM ARASINA GİRDİ

Çekimleri 7 haftada tamamlanan film, 1 Aralık 2017’de vizyona girmişti. Ülke genelinde yedi yüz elli salonda gösterime giren film, ilk üç günde 504.024 kişi tarafından izlendi ve yılın en iyi dördüncü açılışını gerçekleştirdi. Gösterimdeki ilk haftasında 955.710 izleyici sayısına ulaştı ve 12,2 milyon lira hasılat elde etti.

22 Mart 2018'e kadar Türkiye sinemalarında aralıksız gösterilen film, ülke genelinde toplam ₺64.283.667 hasılat elde etti. Daha sonra aralıklarla tekrar vizyona girdi ve toplam hasılatını ₺64.552.125 seviyesine çıkardı. Toplamda 5.273.529 kişi tarafından izlendi ve ülkede en çok izlenen yedinci film oldu.

Film ayrıca 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde komedi dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü Engin Günaydın’a Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü ise Demet Evgar’a kazandırmıştı.