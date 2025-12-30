Türkiye Gazetesi
Ekonomik güven endeksi aralıkta yatay kaldı
TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Ekonomik Güven Endeksi aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı.
TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Endeks 99,5 değerinde aynı kaldı.
Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.
