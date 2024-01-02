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    Ekonomist Erdoğan, TCMB'nin para politikasını değerlendirdi: Düşük gelirliye uygun vade ve faizle kredi verilebilir

    TCMB'nin yeni yılda alabileceği 'sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler'in neler olabileceği tartışılırken, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan atılabilecek adımları gazetemize değerlendirdi.

    Ekonomist Erdoğan, TCMB&#039;nin para politikasını değerlendirdi: Düşük gelirliye uygun vade ve faizle kredi verilebilir
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024 Para Politikası metninde yer verilen ve yeni yılda alınabileceği belirtilen ‘sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirlerin’ neler olabileceği tartışılıyor. Atılabilecek adımları gazetemize değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, kredilerle ilgili kolaylıklar sağlanabileceğini söyledi.

    "KONUTTA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

    Erdoğan “Finansal koşulları dikkate aldığımızda Merkez Bankası, belli bir gelir seviyesinin altında olanlara daha uygun vade ve faizle kredi uygulamasına gidebilir. Böylece, yüksek faizlerden dolayı tüketim kredilerine ulaşma şansı olmayan, belli bir gelir seviyesinin altında bulunan toplumsal kesimleri finanse etme imkânı söz konusu olur. Özellikle kiraların yüksek olması nedeniyle konutta ciddi sıkıntılar var. Bu bağlamda bir uygulama hayata geçirilebilir. Örneğin; konut kredisi bağlamında, ilk konutunu alan kişilere, uygun vade ve faizlerle kredi uygulamasına gidilebilir. Finansal sektörün kredi veren birimlerinin bu tarz bir uygulamayla tüketicileri desteklemesi, pozitif sonuçlar doğurur” dedi.

    Erdoğan, yeni bir kredi uygulamasının, mevcutta devam eden faiz politikalarıyla bir çelişki oluşturmayacağını da ifade etti. TCBM’nin faiz artırma hızını düşürdüğünü belirten Erdoğan “Ocak ayından sonra faiz artırma politikasına son verilebileceğine yönelik bir eğilim görüyoruz. Dolayısıyla bir çelişki söz konusu değil” diye konuştu.

    Beklentileri yönetmek bağlamında TCMB’nin ‘2024 Para Politikası’ gibi açıklamalar yapabileceğini belirten Erdoğan “Bu, TCMB’nin şeffaflığı ve hesap verebilirliği bağlamında iyi bir adım” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TcmbPara Politikası
    Haberler > Ekonomi > Ekonomist Erdoğan, TCMB'nin para politikasını değerlendirdi: Düşük gelirliye uygun vade ve faizle kredi verilebilir
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