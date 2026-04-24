ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş, enerji fiyatlarını artırdı. Bu gelişme sonrası "Elektrik ve doğal gaza zam gelir mi?" soruları gündeme gelirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Antalya’daki Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde Habertürk ve Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarını değerlendiren Bakan Bayraktar'a "Elektrik ve doğal gaza zam gelir mi?" sorusu yöneltildi. İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"ÖNGÖRÜLEMEZ DURUMLAR YAŞIYORUZ"

Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye ciddi etkileri olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz. Şu anda 11 milyon varil günlük petrol arzında sıkıntı var, bu ciddi bir rakam. Bir arz krizi yaşıyoruz. Her gün farklı açıklamalar okuduğumuz petrol piyasalarının da farklı tepki verdiği bir ortamdayız" dedi.

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan merak edilen soruya cevap

"AKARYAKIT VE DOĞALGAZ ARZINDA SIKINTI YOK"

Savaşın neden olduğu krizin her ülkeyi farklı etkilediğini söyleyen Bayraktar, "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle farklı ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz." şeklinde konuştu.

EŞEL MOBİL SİSTEMİN HAZİNE'YE ETKİSİ

Artan akaryakıt fiyatları sonrası devreye alınan eşel mobil sistem hakkında da konuşan Bayraktar, "Eşel mobilin yıl sonuna kadar Hazine'ye etkisi 600 milyar TL. Savaş devam ederse elektrik ve doğal gazda da 600 milyar TL daha etkisi olacak." dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

"Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna cevap veren Bayraktar, "Savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadık. Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Desteklere bu sene de devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

